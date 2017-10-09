Подольский пенсионер метнул бутылку с красной краской в здание ФСБ на Лубянке

Пожилой мужчина задержан за повреждение фасада здания ФСБ России, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники ФСБ задержали и передали полиции 60-летнего жителя подмосковного Подольска, который беспричинно швырнул в фасад здания ФСБ РФ на Лубянской площади стеклянную бутылку с краской ярко-красного цвета. Свой поступок мужчина никак не объяснил, общаться с сотрудниками ФСБ и МВД отказался.
Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в ОМВД по Мещанскому району. Идет проверка.
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