Подтверждена смерть советского офицера, предотвратившего ядерную войну в 1983 году

Западные СМИ начали писать об уходе из жизни советского офицера в середине сентября. Первой о его смерти написала немецкая газета WAZ, выпустив некролог под названием "Умер спаситель мира". По сведениям издания, причиной смерти стала застойная пневмония, пишут "Ведомости".

BBC сообщает, что о кончине Петрова стало известно благодаря звонку немецкого режиссера Карла Шумахера, который хотел поздравить подполковника с днем рождения 7 сентября. Тогда сын Петрова рассказал ему о смерти отца.

В ночь на 26 сентября 1983-го Петров был оперативным дежурным, в обязанности которого входил контроль за информацией, поступающей от системы "Око" — новейшей на тот момент спутниковой системы обнаружения стартов американских межконтинентальных баллистических ракет. Тогда она зафиксировала пуск.

В случае получения подобных сведений дежурный должен был известить о ракетном нападении высшее руководство, которое принимало решение об ответном ударе.

Однако Петров не поверил системе. Позднее он рассказывал, что руководствовался принципом "компьютер по определению — дурак". С его точки зрения, США не могли напасть на СССР, запустив ракеты только с одной базы, а других сигналов о стартах не поступало. Решение Петрова оказалось верным. На самом деле датчик спутника, входящего в "Око", принял за запуск солнечную "засветку" — отражение солнечных лучей от высотных облаков, пишет Lenta.ru.

Таким образом Станислав Петров во время дежурства распознал сбой в системе раннего предупреждения ядерного удара, которая показала, что в США произошел запуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщает РИА Новости.

ВВС публикует фрагмент интервью Станислава Петрова, в котором он вспоминает эти события: "Случилось неожиданное. Громко завыли сирены, и несколько секунд я просто смотрел на экран, на котором большими красными буквами было написано "ЗАПУСК". Через минуту снова сирена — запустили вторую ракету, и третью, и четвертую, и пятую… Предупреждение на экране сменилось на "РАКЕТНЫЙ УДАР". Не было никакой инструкции о том, как долго мы можем думать, прежде чем сообщить об ударе. Но мы знали, что каждая секунда отнимает у военных и политических властей Советского Союза ценное время. И тогда я решил: я не поверю компьютеру. Я поднял трубку, связался с вышестоящим руководством и сообщил, что тревога была ложной. Но сам я до последнего не был уверен, что это так. Уверенность у меня была 50 на 50. И я знал, что если я ошибся, меня никто не поправит".

С момента запуска ракеты противником до принятия решения об ответном запуске у руководства Советского Союза было не более 28 минут. Лично у Петрова было 15 минут на принятие верного решения. И он его принял — ответного запуска не последовало.

После инцидента Станислав Петров получил выговор, поскольку недостаточно подробно задокументировал события в отчете, пишет в некрологе советского офицера New York Times. Через год Петров покинул вооруженные силы и устроился на работу в институт, занимающийся разработкой систем предупреждения о ракетных ударах, пишет bfm.ru. Он поселился с семьей в подмосковном Фрязино.

Инцидент в Серпухове-15 был государственной тайной до 1993 года, о том дежурстве ничего не знала даже жена Петрова.

В сентябре 1998 года гробовщик по профессии и политический активист Карл Шумахер из немецкого городка Оберхаузен прочитал в газете Bild небольшую заметку, где упоминалось имя Петрова. "Там говорилось, что человек, который предотвратил ядерную войну, живет в бедной фрязинской квартире, пенсии не хватает на жизнь, а его жена умерла от рака", — рассказал "Медузе" Шумахер. Он пригласил Станислава Петрова к себе. Шумахер хотел, чтобы Петров рассказал о том эпизоде "холодной войны" местным жителям. Петров откликнулся на предложение и, приехав, дал интервью местному телеканалу. О его приезде написали в нескольких местных газетах.

Так история Станислава Петрова стала известна всему миру.

В 2014 году на экраны вышел фильм датского режиссера Питера Энтони "Человек, который спас мир". Он посвящен Станиславу Петрову. Подполковник там играет самого себя.

Сейчас то его дежурство считается одним из главных и символических эпизодов "холодной войны" — наряду с визитом в СССР американской школьницы Саманты Смит в 1983 году или первыми переговорами генсека КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985–1986 годах. Его история была подробно описана в книге Дэвида Хоффмана "Мертвая рука" — одном из главных мировых произведений о "холодной войне".

19 января 2006 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Станиславу Петрову вручили хрустальную статуэтку — в виде руки, держащей земной шар. На ней была выгравирована надпись: "Человеку, который предотвратил ядерную войну". 17 февраля 2013 года он стал лауреатом Дрезденской премии, присуждаемой за предотвращение вооруженных конфликтов. Из граждан России ее получал только Михаил Горбачев в 2010 году.

Текст о смерти Петрова выходил только в журнале "Родина", у которого нет электронной версии.

19 сентября Генеральное консульство США во Владивостоке выразило сочувствие в связи со смертью подполковника Станислава Петрова, который распознал ошибочный сигнал об американском ядерном ударе. "Генеральное консульство США во Владивостоке скорбит по поводу кончины советского офицера Станислава Петрова, настоящего героя, чье решение в прямом смысле слова спасло мир от ядерной войны в 1983 году", – говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.

Факт

Станислав Петров считается одним из главных героев "холодной войны", про него писали книги и снимали фильмы, его награждали в штаб-квартире ООН.

Справка

Станислав Петров родился 7 сентября 1939 года под Владивостоком. В 1972-м окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО и прибыл для прохождения службы в часть Серпухов-15 в Московской области.

В 1983 году подполковник отвечал за исправное функционирование спутников, входивших в систему предупреждения о ракетном нападении. В Серпухове-15 он работал главным аналитиком, пишет serovglobus.ru.