На что стоит обратить внимание при оформлении потребкредита, чтобы не переплатить

Барнаулец Анатолий Иванов взял кредит на свадьбу. О чем он сегодня сожалеет, так это о том, что неправильно рассчитал свои силы. Хотя... А мог ли рассчитать? У работодателя начались проблемы, и зарплату ему уменьшили процентов на 40.

Между тем, в последние годы договор, который мы заключаем при получении в банке потребительского кредита, стал заметно подробнее. Но, как ни странно, 36% россиян подписывают договора с банками и другими финансовыми компаниями, не читая или не понимая их условий полностью, показало прошлогоднее исследование Высшей школы экономики. Хуже того, каждый десятый и вовсе подмахивает документ, не глядя. И в итоге упускает важные детали. На что же обращать внимание?

Как разобраться в процентных ставках

Классический совет для всех будущих заемщиков — начинайте с того, что сравните ставки в разных банках на их сайтах и выберите лучшую. Однако в "Ассоциации по защите прав заемщиков" считают: для принятия решения, где взять кредит, этой информации категорически мало.

На практике реальная процентная ставка может быть заметно выше. "При рассмотрении кредитной заявки уровень процентной ставки устанавливается банком для каждого клиента индивидуально", — поясняет Максим Бауков, замуправляющего алтайским отделением Сбербанка.

Игорь Нестеров, исполнительный редактор информационного портала "Ассоциация по защите прав заемщиков", эксперт ОНФ: "В кредитном договоре банки обязаны указать полную стоимость кредита. Эта информация должна быть в правом углу договора и написана нормальным (не мелким) шрифтом с тремя знаками после запятой. Место, где она указана, должно занимать не менее 5% от страницы"

Где узнать полную стоимость кредита

Полная стоимость кредита (ПСК) включает платежи, которые обусловлены надлежащим исполнением и обслуживанием кредита, которые указаны в кредитном договоре (например, страховая защита), поясняет Эльвира Вебер, управляющий ВТБ24 в Алтайском крае.

При этом полная стоимость кредита не учитывает затраты, связанные со штрафными санкциями, исполнением требований законодательства, как, например, по ОСАГО, комиссии и неустойки, которые зависят от действий заемщика и оставляют ему право выбора.

По словам Максима Баукова, полная стоимость кредита включает как основной долг и проценты по нему, так и дополнительные платежи, вытекающие из кредитного договора: например, связанные со страхованием ответственности заемщика и созаемщиков, оценкой и страхованием залога, нотариальным оформлением сделки.

Но бывает, что понять, включены ли все дополнительные платежи в ПСК или нет, непросто. Игорь Нестеров приводит пример: есть банки, которые выдают кредит не наличными, а только на карту. И вот в одном из банков ее годовое обслуживание стоит 5 тыс. рублей (!). Да еще при снятии наличных в банкомате нужно будет заплатить комиссию. Входят ли эти платежи в ПСК? Эксперт советует во всех сложных случаях обращаться за консультацией в ЦБ.

Вообще, ЦБ каждый квартал устанавливает предельное значение полной стоимости кредитов — его можно узнать на сайте cbr.ru. К примеру, сегодня среднерыночная ставка по потребкредитам от 100 до 300 тыс. рублей — 26,528 % годовых. А вот ПСК в этом случае — 35,371%. Предлагать больше банки не имеют права.

Обязательно ли страхование

Один из самых частых вопросов последнего времени — требование банков застраховать предмет залога, жизнь или здоровье заемщика. Собеседнице altapress.ru Наталье Б. нужен был кредит в 400 тыс рублей. В одном банке ей сказали: выдадим 480 тыс. В другом — 460 тыс. Дополнительные 80 и 60 тыс рублей — это страховка.

"Страховка включается в тело кредита, на нее начисляют проценты, но на свои цели мы можем использовать только 400 тысяч", — пояснила Наталья.

Между тем, обязать вас застраховаться никто не имеет права.

Эльвира Вебер,

управляющий ВТБ24 в Алтайском крае:

Страховые продукты не являются обязательными к приобретению. Поэтому отказаться от приобретения страховки, безусловно, можно, это право клиента.

Да, страхование позволит снизить риски, сохранить заложенное имущество, если вы вдруг потеряете работу и не сможете расплачиваться.

Максим Бауков,

замуправляющего алтайским отделением Сбербанка:

Финансовая защита действует на протяжении всего срока кредита, даже если клиент досрочно погасил кредит. В таком случае при наступлении страхового случая выгодоприобретателем уже будет является сам клиент или его родственники, что поможет клиенту поддержать себя и своих близких в трудной жизненной ситуации.

В любом случае, страховаться или нет — решает сам заемщик, объясняют эксперты ОНФ.

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор информационного портала "Ассоциация по защите прав заемщиков":

Согласно документам ЦБ, заемщику установлен период охлаждения — пять рабочих дней. Человек может прийти домой, внимательно изучить кредитный договор, который он подписал и подставил подпись. И затем написать заявление в банк об отказе от страховки. С момента подачи заявления, согласно документам ЦБ, договор страхования считается расторгнутым.

Надо ли уведомлять банк о досрочном погашении

Многие заемщики стараются погасить кредит пораньше. Тут вас тоже может подстерегать неожиданность. По закону, вы можете выплатить кредит раньше, если предупредите банк о своем решении за 30 дней (в договоре может быть установлен и более короткий срок уведомления). А если не предупредили?

Игорь Нестеров,

исполнительный редактор информационного портала "Ассоциация по защите прав заемщиков":

Был случай, когда заемщик погасил 80 тыс рублей, переведя деньги через терминал. Он считал: его отношения с банком завершены. Но получил судебный приказ. С него взыскали долги за три года. Когда он стал разбираться с банком, ему пояснили: мы не знали, что эти деньги вы направили на досрочное погашение. Мы эту сумму разместили на вашем счете и каждый месяц с него перечисляли платежи по кредиту. Деньги закончились, оплатите штрафы и пени.

Факт

Сам банк вправе потребовать от вас досрочного погашения кредита — если, например, вы в течение полугода постоянно нарушали условия договора (платили с задержками более 60 дней или вносили не всю месячную сумму), или же, взяв целевой кредит, потратили деньги на другие цели.

На какие еще условия обратить внимание

Если у вас не получится соблюдать график платежей, вам предъявят штрафные санкции. Лучше заранее уточнить, какие это будут суммы. В договоре может быть пункт о разрешении на использование ваших персональных данных. Но согласия на это вы можете не давать. Обратите внимание и на смс-информирование — оно вовсе не бесплатное, продолжает Игорь Нестеров.

После заключения договора банк обязан выдать вам график платежей.

Антон Доровских, еще один эксперт ОНФ, советует изучить его заранее — суммы, сроки, количество платежей. Убедиться, сможете ли вы платить такие деньги. И разобраться, соответствуют ли документ тем условиям, о которых вы договаривались "на берегу".

Антон Доровских,

исполнительный директор "Ассоциации по защите прав заемщиков":

В нашу ассоциацию обратился заемщик, который в банке договорился об одной сумме кредита и конкретном сроке, а вечером, после подписания договора, выяснил: и срок кредитования, и размер кредита больше, чем изначально обсуждался.

Поэтому в ассоциации даже предлагают вести диктофонную запись беседы с банковским клерком. Это, по мнению Нестерова, поможет при случае оспорить его действия.

Можно ли изучить договор перед подписанием

Как бы там ни было, договор можно считать заключенным, только если вы и банк достигли согласия по всем его пунктам.

А вообще, не стоит торопиться и сразу подписывать договор. В алтайском отделении Сибирского ГУ Банка России пояснили: перед подписанием кредитного договора у вас есть как минимум пять дней на то, чтобы подробно с ним ознакомиться.

Причем за это время банк не может изменить предложенные вам индивидуальные условия. И если банк не дает вам на руки договор, от отношений с ним лучше отказаться.