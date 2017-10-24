24 октября на Алтае прогнозируют тепло и сильный ветер

24 октября синоптики прогнозируют на Алтае погоду без осадков, но с порывистым ветром. Из-за крепкого ветра возможны аварии на трансформаторах, падения деревьев, веток и слабозакрепленных конструкций, отмечают в МЧС России по Алтайскому краю.
Погода в Алтайском крае
- По западу региона дождь, утром в северных районах и на востоке туман, изморозь, на дорогах — гололедица. Температура +7...+12, в предгорьях +12...+17.
- Ветер юго-восточный, 6-11 м/с , в южных и западных районах порывы 15-20 м/с.
Погода в Барнауле
- Без осадков, утром местами на дорогах гололедица. Температура +8...+10.
- Ветер юго-восточный, 6-11 м/с.
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