"Похищенного" США россиянина обвиняют по четырем пунктам

В документе утверждается, что Мартышев и житель Латвии Руслан Бондарь с октября 2016 года преднамеренно сговаривались друг с другом и с другими сообщниками, чтобы получить незаконный доступ и получить информацию с любого защищенного компьютера, чтобы получить с этого деньги.

В обвинительном заключении заявляется, что Мартышев — латвийский гражданин, который жил в Риге и Москве.

Ранее altapress.ru сообщал, то россиянин находится в тюрьме города Александрия штат Вирджиния. В посольстве России в США заявили, что рассматривают арест Мартышева как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам.