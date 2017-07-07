"Похищенного" США россиянина обвиняют по четырем пунктам

Россиянина Юрия Мартышева, которого Латвии передала США, обвиняют по четырем пунктам: в тайном сговоре для совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве, подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам. Об этом говорится в судебных документах, сообщает РИА Новости.
В документе утверждается, что Мартышев и житель Латвии Руслан Бондарь с октября 2016 года преднамеренно сговаривались друг с другом и с другими сообщниками, чтобы получить незаконный доступ и получить информацию с любого защищенного компьютера, чтобы получить с этого деньги.
В обвинительном заключении заявляется, что Мартышев — латвийский гражданин, который жил в Риге и Москве.
Ранее altapress.ru сообщал, то россиянин находится в тюрьме города Александрия штат Вирджиния. В посольстве России в США заявили, что рассматривают арест Мартышева как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
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