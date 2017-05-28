Похититель украл аккумуляторы на 15 тыс. рублей, а сдал их лишь за 2 тысячи

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Происшествия

В Калманском районе полицейские задержали подозреваемого в краже двух аккумуляторов из крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) села Бураново, сообщило 28 мая Главное управление МВД по Алтайскому краю. 

Следственный комитет. Уголовный кодекс.
Следственный комитет. Уголовный кодекс. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Еще в апреле неизвестные ночью проникли на территорию КФХ в Бураново. Они похитили с КамАЗа две аккумуляторные батареи общей стоимостью 15 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого - неоднократно судимого 33-летнего местного жителя. Тот свою вину отрицать не стал.

Оказалось, что похищенные аккумуляторы похититель увез в Барнаул, где сдал их в пункт приема аккумуляторных батарей за 2 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Наказание за это преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.

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