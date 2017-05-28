Похититель украл аккумуляторы на 15 тыс. рублей, а сдал их лишь за 2 тысячи

В Калманском районе полицейские задержали подозреваемого в краже двух аккумуляторов из крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) села Бураново, сообщило 28 мая Главное управление МВД по Алтайскому краю.
Еще в апреле неизвестные ночью проникли на территорию КФХ в Бураново. Они похитили с КамАЗа две аккумуляторные батареи общей стоимостью 15 тыс. рублей.
Полицейские задержали подозреваемого - неоднократно судимого 33-летнего местного жителя. Тот свою вину отрицать не стал.
Оказалось, что похищенные аккумуляторы похититель увез в Барнаул, где сдал их в пункт приема аккумуляторных батарей за 2 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Наказание за это преступление - лишение свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.