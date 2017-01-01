Показательные заезды на собачьих упряжках состоятся в Алтайском крае

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Сегодня, 14:29.
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4 марта "Алтайскому Центру Ездового Спорта" исполняется год. В рамках события состоится большой праздник, ключевым моментом которого станут показательные заезды титулованных каюров Сибири на собачьих упряжках.

Показательные заезды титулованных каюров Сибири на собачьих упряжках.
Показательные заезды титулованных каюров Сибири на собачьих упряжках. Фото: архив "Алтайского Центра Ездового Спорта".

Мероприятие будет сопровождаться развлекательной программой, катанием малышей и взрослых на хаски.

Показательный заезд.
Показательный заезд.

Открытие праздника состоится в 11.00. Вход на мероприятие бесплатный - любой житель города и края сможет вдоволь пообниматься с очаровательными собаками породы Сибирский хаски и выиграть памятные сувениры в конкурсах.

На мероприятии будет возможность попробовать бургеры и угоститься горячим чаем.

"Алтайский Центр Ездового Спорта" работает с марта 2016 года, кроме профессиональной подготовки к соревнованиям, на его территории проходят экскурсии, включающие знакомство с собаками и щенками породы Сибирский хаски, катание на собачьих упряжках, возможна организация индивидуальных экспедиций, проведение соревнований по спортивному ориентированию, в том числе образовательных.

Центр находится в с. Шадрино (Калманский район), в 30 минутах от центра Барнаула.

Все подробности и дополнительную информацию можно найти в группе "Вконтакте"

Показательные заезды титулованных каюров Сибири на собачьих упряжках.
Показательные заезды титулованных каюров Сибири на собачьих упряжках.

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