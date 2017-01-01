Показательные заезды на собачьих упряжках состоятся в Алтайском крае

Мероприятие будет сопровождаться развлекательной программой, катанием малышей и взрослых на хаски.

Показательный заезд.

Открытие праздника состоится в 11.00. Вход на мероприятие бесплатный - любой житель города и края сможет вдоволь пообниматься с очаровательными собаками породы Сибирский хаски и выиграть памятные сувениры в конкурсах.

На мероприятии будет возможность попробовать бургеры и угоститься горячим чаем.

"Алтайский Центр Ездового Спорта" работает с марта 2016 года, кроме профессиональной подготовки к соревнованиям, на его территории проходят экскурсии, включающие знакомство с собаками и щенками породы Сибирский хаски, катание на собачьих упряжках, возможна организация индивидуальных экспедиций, проведение соревнований по спортивному ориентированию, в том числе образовательных.

Центр находится в с. Шадрино (Калманский район), в 30 минутах от центра Барнаула.

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