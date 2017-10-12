Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2017 года: история, традиции, приметы

4 Какие традиции есть у праздника?

На Руси покров Богородицы связывали с платком, которым покрывают голову невесты. С этого дня начиналась свадебная пора. Молодые девушки приходили на церковную службу и ставили свечу перед образом Покрова Богородицы. Считалось, что девушка, которая сделала это первой, выйдет замуж раньше всех. В день Покрова нельзя было прогонять сватов. Отказавшая девушка рисковала навсегда остаться незамужней.