Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2017 года: история, традиции, приметы

Покров Пресвятой Богородицы уже сотни лет празднуют в один день — 14 октября. Altapress.ru выяснил, откуда пошла традиция и что можно, а что нельзя делать в этот день — 14 октября 2017 года.
Праздник возник благодаря чудесному спасению Константинополя. В "Житиях святых" говорится, что в X веке сарацины хотели захватить и сжечь город. Жители спрятались в храме и начали молиться. Ночью туда спустилась Богородица. Она сняла с себя покров и накрыла им всех людей. Сарацины увидели чудо и отступили.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают с XII века. Тогда князь Андрей Боголюбский построил храм в честь иконы Божией матери и приказал начать отмечать день, когда Богородица спасла Константинополь.
В этот день нужно забыть о работе по дому и молиться Богородице. На Покров пекут блины, покровский каравай и булочки, которыми нужно обмениваться с соседями. После праздника оставшиеся булки высушивают и хранят для Великого поста
На Руси покров Богородицы связывали с платком, которым покрывают голову невесты. С этого дня начиналась свадебная пора. Молодые девушки приходили на церковную службу и ставили свечу перед образом Покрова Богородицы. Считалось, что девушка, которая сделала это первой, выйдет замуж раньше всех. В день Покрова нельзя было прогонять сватов. Отказавшая девушка рисковала навсегда остаться незамужней.
На Руси праздник Покрова связывали с окончанием работ в поле и началом подготовки к зиме. Считалось, что в этот день должен выпасть первый снег, поэтому есть немало примет, связанных с погодой:
- Если первый снег до Покрова выпадет, то зима не скоро наступит
- Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и придут первые морозы
- Если вы на Покров увидели отлетающих журавлей, то зима наступит рано и будет холодной
- Какова погода на Покров, такова и зима будет
- Если дуб и береза к Покрову потеряют все листья, то год будет легкий, а если не все, то быть суровой зиме
Свадебные приметы:
- Если Покров весело проведешь, то жениха хорошего найдешь
- Чем больше снега на Покров тем больше свадеб будет сыграно в следующем году
- Если парень на Покров за девушкой ухаживает, то быть ему ее женихом.
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