Покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах предложили обложить НДС

Ранее президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, "направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет". Ответственной за исполнение поручения назначили ФАС. Ее основное предложение — введение налога на добавленную стоимость на все ввозимые в страну посылки.

Иностранным компаниям, согласно предложению ведомства, предложат зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, при получении товара НДС будут платить покупатели. Таким образом Федеральная антимонопольная служба намерена обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок.

Если нововведение вступит в силу, бюджет России получит около 100 млрд рублей ежегодно.

Алексей Федоров, глава Ассоциации компаний интернет-торговли рассказал "Известиям", что ФАС по факту предлагает воспользоваться опытом Евросоюза, который ввел такой порядок с 2020 года.

Факт

Оборот средств трансграничной интернет-торговли (импорта) в России в 2016 году составил $3 млрд.