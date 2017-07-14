Покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах предложили обложить НДС

Онлайн-покупки россиян в зарубежных магазинах предложили вместо таможенных пошлин облагать НДС. Из-за этого товары могут подорожать на 18%, сообщают "Известия.
Ранее президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, "направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет". Ответственной за исполнение поручения назначили ФАС. Ее основное предложение — введение налога на добавленную стоимость на все ввозимые в страну посылки.
Иностранным компаниям, согласно предложению ведомства, предложат зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, при получении товара НДС будут платить покупатели. Таким образом Федеральная антимонопольная служба намерена обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок.
Если нововведение вступит в силу, бюджет России получит около 100 млрд рублей ежегодно.
Алексей Федоров, глава Ассоциации компаний интернет-торговли рассказал "Известиям", что ФАС по факту предлагает воспользоваться опытом Евросоюза, который ввел такой порядок с 2020 года.
Факт
Оборот средств трансграничной интернет-торговли (импорта) в России в 2016 году составил $3 млрд.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.