Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash презентовали клип к ЧМ-2018

Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash совместно с проектом "#ЖИТЬ" презентовали клип к ЧМ-2018 по футболу.
Вживую впервые на публику песня была исполнена 2 июля на церемонии закрытия Кубка Конфедераций 2017 в Санкт-Петербурге.
Гагарина заявила, что песня объединяет и подталкивает идти только вперед. С ее мнение согласен и DJ Smash.
"Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда", — отмечает DJ Smash.
Егор Крид рассказал, еще с детства его отец учил тому, что "успех — это всегда результат командной работы". И новая песня призывает людей объединяться ради общей цели, пишет informing.ru.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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