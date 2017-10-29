Политик из Алтайского края намерен баллотироваться в президенты России

Сегодня, 09:24.
Политика

Бывший вице-мэр Бийска Андрей Нагайцев заявил, что намерен заявиться на выборы президента России, которые состоятся в марте 2018 года. Он направил в администрацию президента письмо, в котором просит о личной встрече с Путиным не только для Собчак, но и для каждого кандидата.

Андрей Нагайцев.
Андрей Нагайцев. Фото: facebook.com.

Как написал Нагайцев на своем сайте, он формальным критериям он подходит на должность президента страны. Автор отмечает, что получил управленческий опыт на на государственной и муниципальной службе, а также в бизнесе.

Андрей Нагайцев,
бывший вице-мэр Бийска:

Возможно ли участие в выборах Президента Российской Федерации "простого" гражданина?!
Некоторые оппозиционеры считают, что в нынешних политических условиях категорически невозможно.Что ж! Участвовать в выборах Президента Российской Федерации, это не значит быть "против Путина", заявлять, что "Крым принадлежит Украине", стонать о "власти, погрязшей в коррупции", быть "родом из Питера" или, на крайний случай, являться чьим-то родственником. Конституция дает всем равные права!

На своей страничке в фэйсбуке Нагайцев объявил набор команды в предвыборный штаб.

Справка

Андрей Нагайцев в 2010 году участвовал в выборах мэра Бийска — тогда их победителем был признан Анатолий Мосиевский. Нагайцев с результатами согласен не был, утверждал, что данные были сфальсифицированы, и в конце концов оспорил результаты подсчета голосов на одном из участков — Верховный суд обязал бийский избирком произвести на этом участке пересчет голосов. Но решение суда не было исполнено. А затем Нагайцев пригласили работать в мэрию Бийска, где он трудился вице-мэром девять месяцев, после чего переехал в Солнечногорск. И в этом подмосковном городе он тоже работал замглавы администрации.

Нагайцев намеревался принять участие и в губернаторских выборах 2014 года от компартии, но его кандидатуру отклонили — КПРФ в 2014 году выдвинула Сергея Юрченко, тогдашнего первого секретаря крайкома.

В 2016 году Андрей Нагайцев стал лидером территориальной группы "Единой России" на выборах в Алтайское Заксобрание. 

Сейчас он председатель общероссийской общественной организации "Во славу Отечества" и эксперт "Общероссийского народного фронта".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров