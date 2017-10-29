Политик из Алтайского края намерен баллотироваться в президенты России

Как написал Нагайцев на своем сайте, он формальным критериям он подходит на должность президента страны. Автор отмечает, что получил управленческий опыт на на государственной и муниципальной службе, а также в бизнесе.

Андрей Нагайцев,

бывший вице-мэр Бийска:

Возможно ли участие в выборах Президента Российской Федерации "простого" гражданина?!

Некоторые оппозиционеры считают, что в нынешних политических условиях категорически невозможно.Что ж! Участвовать в выборах Президента Российской Федерации, это не значит быть "против Путина", заявлять, что "Крым принадлежит Украине", стонать о "власти, погрязшей в коррупции", быть "родом из Питера" или, на крайний случай, являться чьим-то родственником. Конституция дает всем равные права!

На своей страничке в фэйсбуке Нагайцев объявил набор команды в предвыборный штаб.

Справка

Андрей Нагайцев в 2010 году участвовал в выборах мэра Бийска — тогда их победителем был признан Анатолий Мосиевский. Нагайцев с результатами согласен не был, утверждал, что данные были сфальсифицированы, и в конце концов оспорил результаты подсчета голосов на одном из участков — Верховный суд обязал бийский избирком произвести на этом участке пересчет голосов. Но решение суда не было исполнено. А затем Нагайцев пригласили работать в мэрию Бийска, где он трудился вице-мэром девять месяцев, после чего переехал в Солнечногорск. И в этом подмосковном городе он тоже работал замглавы администрации.

Нагайцев намеревался принять участие и в губернаторских выборах 2014 года от компартии, но его кандидатуру отклонили — КПРФ в 2014 году выдвинула Сергея Юрченко, тогдашнего первого секретаря крайкома.

В 2016 году Андрей Нагайцев стал лидером территориальной группы "Единой России" на выборах в Алтайское Заксобрание.

Сейчас он председатель общероссийской общественной организации "Во славу Отечества" и эксперт "Общероссийского народного фронта".