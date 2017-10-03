Политологи спрогнозировали, кто из губернаторов точно сохранит свой пост

По мнению политологов, в этом списке глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, глава Воронежской области Алексей Гордеев, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернаторы Белгородской и Калужской областей Евгений Савченко и Анатолий Артамонов.

Все они возглавляют регионы длительное время, считаются зубрами региональной политики и по формальным критериям могли бы попасть под очередную ротацию. Тем не менее эксперты отмечают, что все названные губернаторы очень эффективны, и это является главным критерием сохранения их статус-кво в современных условиях.

За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке 27 сентября на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. 29 сентября президент РФ Владимир Путин освободил его от должности, назначив врио главы региона председателя законодательного собрания края Александра Усса.

Ранее свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, вскоре объявили об уходе нижегородского губернатора Валерия Шанцева. Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об увольнении, но пока не получил подтверждения от Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.