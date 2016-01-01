Полицейские ищут пожилого жителя Алтайского края, который не сел в нужный поезд

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск ищут без вести пропавшего 71-летнего Анатолия Коромысличенко, жителя Алтайского края. 21 декабря 2016 года мужчина приехал на вокзал, где должен был сесть в пассажирский поезд №601 сообщением "Новосибирск-Бийск". Однако в поезд он не сел, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид около 70-75 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Волосы коротко стриженные, имеется лобная залысина. Страдает потерей памяти.
Был одет: черная куртка, черная спортивная шапка, черные джинсы (мог переодеться в синие джинсы, находящиеся при нем в ручной клади), кроссовки черного цвета, при себе имел спортивную сумку серого цвета на молнии, в которой находились вещи, документы.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (383) 229-34-00, 8 (383) 229-34-30.
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