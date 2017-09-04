Полиция выясняет, отчего сгорела иномарка обозревателя "Эха" Юлии Латыниной

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Юлия Латынина сообщила, что утром 3 сентября неизвестные сожгли ее машину. Журналист предполагает, что поджог могли совершить те же люди, которые в середине июля опрыскали ее дом и автомобиль едким газом.
Прибывший на место следователь сообщил, что возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки, рассказала Латынина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Если сгорела сама, то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки, потому что машина с тех пор воняла, то есть ей невозможно было пользоваться. Проблема утилизации этой машины решилась сама собой", — заявила женщина.
Полиция начала проверку по подозрению в поджоге. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Помимо вышеописанных двух инцидентов с Латыниной, в августе 2016 года двое неизвестных напали на нее в центре Москвы. На журналиста вылили фекалии. Нападавших так и не обнаружили.
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