Полиция задержала бийчанина, который нарвал охапку конопли в подарок другу

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что в квартиру в одном из домов на улице Пугачева занесли охапку конопли. Нагрянувшие в жилище полицейские застали хозяина и гостя в неадекватном состоянии. Оба отказались проходить освидетельствование.

Служебная собака обнаружила в квартире пакет и пятилитровую кастрюлю с веществом растительного происхождения.

Гость признался, что нарвал коноплю рядом с домом товарища. Экспертиза показала, что исследуемое вещество является марихуаной.