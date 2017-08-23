Полиция задержала бийчанина, который нарвал охапку конопли в подарок другу

Бийские полицейские задержали жителя города за партию марихуаны "в крупном размере", которую он принес в качестве гостинца своему приятелю.
Правоохранители получили оперативную информацию о том, что в квартиру в одном из домов на улице Пугачева занесли охапку конопли. Нагрянувшие в жилище полицейские застали хозяина и гостя в неадекватном состоянии. Оба отказались проходить освидетельствование.
Служебная собака обнаружила в квартире пакет и пятилитровую кастрюлю с веществом растительного происхождения.
Гость признался, что нарвал коноплю рядом с домом товарища. Экспертиза показала, что исследуемое вещество является марихуаной.
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