Жители Барнаула жалуются на "космическую" плату за полив

Из сообщения читательницы:

Мне насчитали больше четырех тысяч рублей за мой участок в 9 соток с начала поливного сезона. Это в десять раз больше, чем я обычно плачу! В водоканале что, все с ума посходили? На "горячей линии" линии мне сказали, что это из-за отсутствия счетчика. Но не такие же суммы заламывать! А в июле что будет? Мы вообще огород в этом месяце еще ни разу не полили — дожди идут ведь. И что, тоже тысячи три насчитают? Золотая вода получается.

В "Барнаульском водоканале" ответили, что ранее плата за полив жителям, не имеющим приборов учета, начислялась на земельные участки, которые использовались только для садоводства и огородничества. В настоящий момент законодательно установлена другая схема расчета поливной площади: из всей площади земельного участка вычитается площадь, которую занимают надворные постройки.

Более того, стоимость воды подорожала. С 1 июля 2016 года норматив на полив составляет 0,09 кубометров на 1 кв. метр земли в месяц. При наличии технической возможности установки счетчика к установленному нормативу на полив применяются повышающие коэффициенты: с 1 января 2016 года — 1,4; с 1 июля 2016 года — 1,5; с 1 января 2017 года — 1,6. Стоимость холодного водоснабжения с 1 июля 2017 года выросла с 22,31 до 22,77 рублей за кубометр.

"Расчет потребления по нормативу предусматривает оплату вне зависимости от погоды, поэтому мы еще раз призываем поставить счетчик и оплачивать только тот объем воды, который был реально использован", — сообщил коммерческий директор барнаульского водоканала Андрей Таскин.

Установка счетчика позволяет его владельцу точно установить расход воды и корректировать его, контролируя таким образом расходы на водоснабжение. Услуги по установке и опломбированию оказывают сотрудники водоканала. Это делается в течение 14 рабочих дней после подачи заявки на "горячую линию". Около 2 500 рублей нужно будет отдать за то, что мастера приедут со своим счетчиком, установят его и опломбируют. Около 1 500 придется заплатить только за установку и опломбирование, если сам прибор уже есть. Если же потребитель справился с установкой своими силами, опломбирование проводится бесплатно.

Поливной сезон длится с мая по август.