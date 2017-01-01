Как будет развиваться придорожный сервис в Алтайском крае в 2017 году

Ключевые задачи развития дорожного сервиса в крае — повышение качества обслуживания, открытие многофункциональных придорожных комплексов с учетом безопасности дорожного движения, сбалансированное размещение объектов на территории региона, говорят в краевом управлении по развитию предпринимательства. Особое внимание уделяется туристическим маршрутам — "Большое Золотое кольцо Алтая", "Малое Золотое кольцо Алтая", "Казачья подкова Алтая".

В 2016 году власти утвердили "Схему размещения объектов дорожного сервиса в Алтайском крае". В нее внесли не только действующие и строящиеся КДС, но и перспективные площадки.

Схема послужила основой для создания интерактивной карты объектов дорожного сервиса, которая доступна в интернете (roads22.ru). Она содержит информацию о КДС в разных районах края: их расположение, тип (АЗС, СТО, общепит, гостиница, магазин), контактные данные, виды топлива на заправках и другие сведения.

В управлении отметили, что инвестиционная активность в сфере дорожного сервиса в крае остается стабильной. В 2016 году владельцы комплексов направили на их развитие 150 млн рублей, это на 21% больше, чем годом ранее. Всего построили и реконструировали 49 объектов. Сейчас в регионе действует 623 разноформатных КДС, в которых работает свыше 2,7 тыс. человек.

Уже известно, что в 2017 году продолжится строительство комплекса АЗК "Лукойл" в Первомайском районе, гостиницы в Романовском районе, будет реконструировано кафе "Алтайна" в Калманском районе, благоустроено кафе "Алтай" в Крутихинском районе. И это только часть объектов, на которых планируется провести работы.

Дорожный сервис в Алтайском крае относится к числу приоритетных сфер бизнеса. Поэтому предприниматели, которые хотят инвестировать в его развитие, могут воспользоваться разными механизмами господдержки. Среди них льготные кредиты от "Алтайского фонда микрозаймов", поручительства по кредитам от "Алтайского гарантийного фонда", "Программа 6,5", региональная программа стимулирования кредитования "Гарантия развития".

Инициаторы проектов также могут принять участие в конкурсе на получение грантов по госпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2015–2020 годы". Основные требования для получения господдержки: отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам, работа в бизнесе более 1,5 года, уровень зарплаты на предприятии — не менее 10 тыс. рублей, наличие не менее трех наемных работников.

Сегодня в крае разрабатывается новая методика расчета стоимости присоединения КДС к региональным и межмуниципальным автодорогам. В управлении по развитию предпринимательства рассказали, что теперь она будет формироваться в зависимости от вида объекта, его размеров, объема оказываемых услуг и размещения. Раньше учитывалась удаленность от Барнаула. Новый подход позволит удешевить эту услугу.

Лучшие в крае

1 февраля Росавтодор подведет итоги всероссийского конкурса среди КДС. Алтайский край на нем представят несколько предприятий, которые стали победителями номинаций в регио­нальном конкурсе.

Ими стали:

"Грань Алтая" (Тальменский район),

заправка "Роснефть" № 257 (Первомайский район),

"Облепиха" (Первомайский район),

"Ника-фуд" (Троицкий район),

СТО комплекса "Маяк" (Первомайский район).

Все кандидаты прошли строгий отбор. Среди критериев оценки были внешний вид, благоустройство, оснащенность оборудованием, уровень безопасности дорожного движения, отзывы о качестве обслуживания — всего 15 пунктов.