В Барнауле будут судить бывшего полицейского за попытку мошенничества

В Барнауле бывшего сотрудника полиции обвиняют в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба. Мужчина просил 30 000 рублей абитуриента за оказание помощи при поступлении в Барнаульский юридический институт.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, мужчина ранее являлся бывшим сотрудником отдела полиции, откуда был уволен в связи с грубым нарушением дисциплины за прогул. Служебное удостоверение при увольнении он не сдал. С семьей он переехал в Барнаул и подыскивал новую работу. В это время его попросили оказать содействие по устройству абитуриента на обучение в БЮИ.
Испытывая материальные затруднения, мужчина воспользовался ситуацией и попросил за свои услуги 30 000 рублей. Сумму он предложил передавать частями по 10 000 рублей. Первая сумма была нужна якобы на ресторан для "нужных людей". При получении денег его задержали сотрудники ОЭП и ПК УМВД России по Барнаулу.
Уголовное дело по данному факту передали в суд.
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