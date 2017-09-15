Порошенко объявил себя "президентом мира" и попросил оружие у Вашингтона

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Киев получит от США не только оборонительное вооружение. Об этом сообщает "Интерфакс".
Петр Порошенко во время форума "Ялтинская европейская стратегия" попросил оружие у США. Он также отметил, что для России закрыта дорога в Европу через Украину.
Петр Порошенко,
президент Украины:
Я надеюсь, что это будет не просто оборонное вооружение, хотя это существенно усилит нашу обороноспособность. Мы не хотим, мы ненавидим идею атаки на врага. Мы просто хотим подтвердить факт того, что агрессор заплатит намного более высокую цену, если будет нарушать минские договоренности и атаковать мои войска, это абсолютно честно. Но мы хотим мира и я президент мира.
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