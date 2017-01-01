Порошенко обвинил Путина в ненависти к Украине

Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции заявил, что президент России Путин "глубоко и искренне ненавидит Украину". Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства Порошенко.
Петр Порошенко,
президент Украины:
Он (Владимир Путин — прим. ред.) отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности. Он не видит места Украины на политической карте Европы и хочет разрисовать место для Украины российскими цветами. Но было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничиваются только Украиной.
Порошенко вспомнил, как в прошлом году Путин на церемонии награждения победителей российской географической ассоциации на свой же вопрос студентам: "Где заканчиваются границы России?" сказал: "Русские границы не заканчиваются нигде!".
Ранее Владимир Путин говорил, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной, напоминает "Российская газета". Глава государства также заявлял, что русские и украинцы - это один народ, который сначала разделили, а потом стравили, однако выход из этой ситуации обязательно будет найден.
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