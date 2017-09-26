Порошенко подписал закон об украинизации образования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.
"Принятие этого закона позволит провести глубокую всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда. Он обеспечит реальные шаги к включению Украины в европейское образовательное пространство", — отметили в пресс-службе.
Порошенко заявил, что закон повысит роль украинского языка в образовательном процессе. "Закон обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры на Украине", — говорится в сообщении.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах, отмечает Лента.ру.
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