Порошенко заявил, что заинтересован в снятии санкций с России

Президент Украины связывает этот вопрос с разрешением кризиса на востоке страны, цитирует его слова издание.

Петр Порошенко,

президент Украины:

Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому.

Порошенко также выразил надежду на то, что США и страны "Нормандской четверки" предпримут усилия для урегулирования конфликта на Донбассе, отмечает РИА Новости.

Украинский политик подчеркнул, что стороны провели детальный разговор о санкциях, в ходе которого украинская сторона получила заверения, что, пока не будут выполнены Минские соглашения и освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций обсуждать не станут.