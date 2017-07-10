Порошенко заявил, что заинтересован в снятии санкций с России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии западных санкций с России. Об этом он сообщил на совместном брифинге с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает издание "Известия".
Президент Украины связывает этот вопрос с разрешением кризиса на востоке страны, цитирует его слова издание.
Петр Порошенко,
президент Украины:
Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому.
Порошенко также выразил надежду на то, что США и страны "Нормандской четверки" предпримут усилия для урегулирования конфликта на Донбассе, отмечает РИА Новости.
Украинский политик подчеркнул, что стороны провели детальный разговор о санкциях, в ходе которого украинская сторона получила заверения, что, пока не будут выполнены Минские соглашения и освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций обсуждать не станут.
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