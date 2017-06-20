Порядка 200 тысяч пассажиров могут пострадать из-за отмены чартерной программы "Вим-Авиа"

Для решения проблемы российские власти могут привлечь иностранные компании к перевозке пассажиров зарубежных чартерных рейсов "Вим-Авиа", сообщает ТАСС. Такой информацией поделились с агентством несколько источников в индустрии путешествий и авиационных кругах. По их словам, с подобной инициативой выступил Ростуризм.

Министр транспорта Максим Соколов поддержал идею. Зарубежных перевозчиков планируется привлечь к этой проблеме из-за отсутствия на российском рынке нужного количества самолетов, поясняют источники.

В пресс-службе Ростуризма рассказали, что схема с привлечением иностранных перевозчиков прорабатывается туроператорами, сотрудничающими с "Вим-Авиа", пишет Lenta.ru.

16 июня Соколов заявил, что его министерство проведет проверку в отношении российской авиакомпании из-за срыва чартерной программы и накажет виновных. Ранее в этом же месяце эксперты подсчитали, что за неделю проблемы с рейсами "Вим-Авиа" в той или иной степени затронули около 10 тысяч пассажиров.

Сбои в графике полетов у перевозчика начались с 29 мая. Компания на несколько дней задерживала рейсы по регулярным направлениям, в Болгарию, Турцию, Грецию. "Вим-Авиа" также отменила большинство чартеров из Антальи на лето.

"Авиакомпания приносит извинения пассажирам за предоставленные неудобства", говорится в сообщении авиаперевозчика.

Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов.

О владельце авиаперевозчика

100% акций авиаперевозчика принадлежат супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым.

В первой половине 1990-х г-н Мурсекаев вместе с земляком из Барнаула Сергеем Недорослевым занимался поставками ширпотреба и продуктов питания из Азии в счет долгов за российское оружие и авиатехнику. Одновременно их компания "Белуха" скупала акции оборонных и авиационных заводов — коллекция набралась внушительная. В 1997 году, правда, "Белуха" распалась; Недорослев на базе купленных предприятий создал группу "Каскол", а Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом.

Рашид Мурсекаев первым ввез в Россию крупную партию Boeing и объявил ценовую войну конкурентам, эксплуатирующим российские самолеты. Как результат — очень плотный график чартеров (каждый самолет летает по 10 часов в сутки) и скандалы, когда из-за срыва графика в аэропортах застревают целые туристические группы, писал Forbes в 2005 году.

Справка

20 июля 2016 года в Федеральном агентстве воздушного транспорта состоялось совещание с участием руководства авиакомпании "ВИМ-Авиа" по урегулированию ситуации с массовыми задержками рейсов на внутренних и международных направлениях. Среднее время задержки одного рейса составляло около 16 часов, а максимально — 40 часов, в связи с чем 19 июля 2016 года поступило более 100 заявлений в транспортную прокуратуру. Для нормализации ситуации авиакомпания начала обновление и пополнение воздушного парка.