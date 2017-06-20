Порядка 200 тысяч пассажиров могут пострадать из-за отмены чартерной программы "Вим-Авиа"

Около двухсот тысяч туристов могут пострадать из-за отмены рейсов "ВИМ-Авиа", сообщил сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, туроператорам лучше прекратить продажу билетов этой авиакомпании, чтобы не наращивать проблему, сообщает Первый канал.
Для решения проблемы российские власти могут привлечь иностранные компании к перевозке пассажиров зарубежных чартерных рейсов "Вим-Авиа", сообщает ТАСС. Такой информацией поделились с агентством несколько источников в индустрии путешествий и авиационных кругах. По их словам, с подобной инициативой выступил Ростуризм.
Министр транспорта Максим Соколов поддержал идею. Зарубежных перевозчиков планируется привлечь к этой проблеме из-за отсутствия на российском рынке нужного количества самолетов, поясняют источники.
В пресс-службе Ростуризма рассказали, что схема с привлечением иностранных перевозчиков прорабатывается туроператорами, сотрудничающими с "Вим-Авиа", пишет Lenta.ru.
16 июня Соколов заявил, что его министерство проведет проверку в отношении российской авиакомпании из-за срыва чартерной программы и накажет виновных. Ранее в этом же месяце эксперты подсчитали, что за неделю проблемы с рейсами "Вим-Авиа" в той или иной степени затронули около 10 тысяч пассажиров.
Сбои в графике полетов у перевозчика начались с 29 мая. Компания на несколько дней задерживала рейсы по регулярным направлениям, в Болгарию, Турцию, Грецию. "Вим-Авиа" также отменила большинство чартеров из Антальи на лето.
"Авиакомпания приносит извинения пассажирам за предоставленные неудобства", говорится в сообщении авиаперевозчика.
Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов.
О владельце авиаперевозчика
100% акций авиаперевозчика принадлежат супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым.
В первой половине 1990-х г-н Мурсекаев вместе с земляком из Барнаула Сергеем Недорослевым занимался поставками ширпотреба и продуктов питания из Азии в счет долгов за российское оружие и авиатехнику. Одновременно их компания "Белуха" скупала акции оборонных и авиационных заводов — коллекция набралась внушительная. В 1997 году, правда, "Белуха" распалась; Недорослев на базе купленных предприятий создал группу "Каскол", а Мурсекаев занялся самостоятельным бизнесом.
Рашид Мурсекаев первым ввез в Россию крупную партию Boeing и объявил ценовую войну конкурентам, эксплуатирующим российские самолеты. Как результат — очень плотный график чартеров (каждый самолет летает по 10 часов в сутки) и скандалы, когда из-за срыва графика в аэропортах застревают целые туристические группы, писал Forbes в 2005 году.
Справка
20 июля 2016 года в Федеральном агентстве воздушного транспорта состоялось совещание с участием руководства авиакомпании "ВИМ-Авиа" по урегулированию ситуации с массовыми задержками рейсов на внутренних и международных направлениях. Среднее время задержки одного рейса составляло около 16 часов, а максимально — 40 часов, в связи с чем 19 июля 2016 года поступило более 100 заявлений в транспортную прокуратуру. Для нормализации ситуации авиакомпания начала обновление и пополнение воздушного парка.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.