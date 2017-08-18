После стрельбы в Санкт-Петербурге задержали актера из "Убойной силы"

Актера из сериала "Убойная сила" Сергея Козика задержали вечером 17 августа у дома Басина на площади Островского после игры в покер. Его подозревают в причастности к покушению на убийство.
В одной из квартир дома Басина играли в покер, сообщает Piter.TV. В какой-то момент между участниками карточной игры произошла ссора. Началась стрельба, в результате которой один из игроков получил огнестрельное ранение в грудь.
По информации следствия, 43-летний актер находился в той самой квартире в момент стрельбы. В СКР считают, что огонь по мужчине открыл другой человек, он может скрываться от следствия.
Пострадавший находится в реанимации. Ему 31 год, он сотрудничает с крупным модельным агентством.
Следователи допускают, что стрельба в квартире могла начаться из-за подозрения одного из игроков в читерстве. Это вид мошенничества, когда игроку выпадает подозрительно удачная комбинация в покере, пишет spbdnevnik.ru.
Факт
Козик сыграл эпизодические роли в популярных сериалах "Бандитский Петербург–4" и "Убойная сила–2".
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