После стрельбы в Санкт-Петербурге задержали актера из "Убойной силы"

В одной из квартир дома Басина играли в покер, сообщает Piter.TV. В какой-то момент между участниками карточной игры произошла ссора. Началась стрельба, в результате которой один из игроков получил огнестрельное ранение в грудь.

По информации следствия, 43-летний актер находился в той самой квартире в момент стрельбы. В СКР считают, что огонь по мужчине открыл другой человек, он может скрываться от следствия.

Пострадавший находится в реанимации. Ему 31 год, он сотрудничает с крупным модельным агентством.

Следователи допускают, что стрельба в квартире могла начаться из-за подозрения одного из игроков в читерстве. Это вид мошенничества, когда игроку выпадает подозрительно удачная комбинация в покере, пишет spbdnevnik.ru.

Факт

Козик сыграл эпизодические роли в популярных сериалах "Бандитский Петербург–4" и "Убойная сила–2".