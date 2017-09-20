Появилась новая схема кражи денег с банковских карт

Притворившись потенциальными покупателями, мошенники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Киберворы объясняют, что код им нужен якобы для успешной трансакции. После того, как продавец называет нужные цифры, мошенники крадут средства с карты.

"Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным "номером счета", - отметил руководитель Zecurion Владимир Ульянов.

По словам Владимира Ульянова, если жертва выдает преступникам CVV, они выясняют и другую информацию, необходимую для успешного вывода денег, — например, одноразовые пароли, приходящие на телефон владельца карты.

— Чтобы защититься от мошенников, важно ни при каких обстоятельствах не передавать CVV2/CVC2-код карты третьим лицам, — отметила в беседе с "Известиями" директор центра по противодействию мошенничеству компании "Информзащита" Лилия Шароватова. — Необходимо помнить главное правило — обратная сторона карты предназначена для владельца, и никогда не передавать свою карту даже официантам в ресторане.