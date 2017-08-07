Появилась новая версия об уходе Андрея Малахова с Первого канала

Появилась новая версия причины ухода Андрея Малахова с Первого канала. "Комсомольская правда" со ссылкой на журнал ELLE сообщила новую сенсацию — телеведущий уходит в декретный отпуск.
Утверждается, что его жена Наталья Шкулева беременна, и супруг, по словам источника глянца, решил помочь супруге по уходу за их будущим ребенком.
В соответствии с пунктом 2 статьи 256 ТК, отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу или другому родственнику.
Ранее сообщалось, что Андрей Малахов переходит на канал "Россия 1" после конфликта с новым продюсером программы "Пусть говорят". Телеведущий женат на бренд-директоре и издателе ELLE в России Наталье Шкулевой, пишет bfm.ru.
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