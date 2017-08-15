В Барнауле произошёл пожар на ТЭЦ-2 (обновлено)

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Сегодня, 14:04.
Происшествия

В Барнауле произошел крупный пожар в районе ТЭЦ-2. Судя по фото очевидцев в Barnaul22, огонь вырывается прямо из градирни — установки для охлаждения горячей воды.

Пожар в районе ТЭЦ-2. Фото: Ирина Борщева в vk.com/barneos22.
Пожар в районе ТЭЦ-2. Фото: Денис Казанцев в vk.com/barneos22.
Пожар в районе ТЭЦ-2. Фото: Елена Жукова в vk.com/barneos22.
Пожар в районе ТЭЦ-2. Фото: Константин Корчагин в vk.com/barneos22.
Пожар в районе ТЭЦ-2. Фото: Александр Губенин в vk.com/barneos22.
Пожар в районе ТЭЦ-2. Фото: Ирина Борщева в vk.com/barneos22.
Пожар в районе ТЭЦ-2. Фото: Юлия Хижняк в vk.com/barneos22.
Пожар в районе ТЭЦ-2. Фото: Ирина Борщева в vk.com/barneos22.
Пожар на ТЭЦ-2. Фото: Денис Панин в vk.com/barneos22.
Пожар на ТЭЦ-2. Фото: Анастасия Триппель в vk.com/barneos22.

В пресс-службе МЧС оперативной информацией пока не обладают, огонь еще тушат.

В пресс-службе СГК altapress.ru подтвердили факт пожара, причину и наличие пострадавших уточняют. На работу ТЭЦ пожар не повлияет, заверили в компании. Горожане в комментариях опасаются, что отключат горячую воду.

Обновлено от 14.10:

По сведениям пресс-службы СГК, пострадавших в результате пожара нет. Градирня была закрыта, не эксплуатировалась, там вели ремонтные работы. На месте уже создали комиссию по расследованию причин пожара. Огонь пожарные почти потушили.

В ГУ МЧС altapress.ru сообщили, что горела деревянная обшивка.

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