В Барнауле произошёл пожар на ТЭЦ-2 (обновлено)

В Барнауле произошел крупный пожар в районе ТЭЦ-2. Судя по фото очевидцев в Barnaul22, огонь вырывается прямо из градирни — установки для охлаждения горячей воды.
В пресс-службе МЧС оперативной информацией пока не обладают, огонь еще тушат.
В пресс-службе СГК altapress.ru подтвердили факт пожара, причину и наличие пострадавших уточняют. На работу ТЭЦ пожар не повлияет, заверили в компании. Горожане в комментариях опасаются, что отключат горячую воду.
Обновлено от 14.10:
По сведениям пресс-службы СГК, пострадавших в результате пожара нет. Градирня была закрыта, не эксплуатировалась, там вели ремонтные работы. На месте уже создали комиссию по расследованию причин пожара. Огонь пожарные почти потушили.
В ГУ МЧС altapress.ru сообщили, что горела деревянная обшивка.
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