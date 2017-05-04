10 правил грамотного обращения с электросчетчиками, которые позволят не переплачивать

2 В нашем доме заявили, что будут менять все электросчетчики. Это правомерно?

Правомерно, если ваш прибор учета не соответствует требованиям к классу точности. Бытовые счетчики должны иметь класс точности 2.0 и выше (показатель "2.0" характеризует погрешность счетчика в процентах). Коллективные приборы учета в многоквартирных домах должны иметь класс точности 1.0 и выше. Правда, стоит иметь в виду, что чем выше класс точности, тем выше стоимость прибора учета.

Кроме того, это правомерно, если срок межповерочного интервала приборов учета электроэнергии истек.