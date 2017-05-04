10 правил грамотного обращения с электросчетчиками, которые позволят не переплачивать

Электросчетчик — прибор, о котором мы обычно вспоминаем раз в месяц. А между тем незнание тонкостей обращения с этим прибором и невнимательное к нему отношение может нанести серьезный ущерб семейному бюджету. К хищениям сегодня может быть приравнено даже небольшое, по меркам потребителя, нарушение целостности прибора учета. И заплатить за электричество придется намного больше обычного. Как этого избежать?
Обо всех тонкостях рассказал начальник отдела взаимодействия с транспортно-сетевыми организациями управления розничных рынков электроэнергии компании "Алтайэнергосбыт" Сергей Урвачёв.
Установка счетчика — обязанность потребителя. В соответствии с действующим законодательством пломбу ставит сетевая организация (или гарантирующий поставщик), опломбировка для потребителя бесплатная.
Правомерно, если ваш прибор учета не соответствует требованиям к классу точности. Бытовые счетчики должны иметь класс точности 2.0 и выше (показатель "2.0" характеризует погрешность счетчика в процентах). Коллективные приборы учета в многоквартирных домах должны иметь класс точности 1.0 и выше. Правда, стоит иметь в виду, что чем выше класс точности, тем выше стоимость прибора учета.
Кроме того, это правомерно, если срок межповерочного интервала приборов учета электроэнергии истек.
Если потребители любой коммунальной услуги не подал показания прибора учета за какой-то месяц, за этот месяц он должен будет заплатить за потребление по средним показаниям. Среднее рассчитывается исходя из потребления за предыдущие полгода. В дальнейшем, когда он подаст фактические показания, ему сделают корректировку, если это будет нужно.
Однако бывает, что потребитель не передает показания больше трех месяцев. Тогда на четвертый месяц придется заплатить по нормативам предоставления коммунальной услуги. Нормативы потребления электричества в большинстве случаев заметно выше фактического потребления.
Это способ расчета потребления электроэнергии без использования фактических показаний прибора учета электроэнергии, который применяется:
- если счетчик не может его фиксировать по причине неисправности;
- если показания электросчетчика не были переданы;
- в случае недопуска к прибору учета представителей гарантирующего поставщика и (или) сетевой организации;
- в случае выявления вмешательства в работу электросчетчика или несанкционированного подключения.
Расчетные способы во всех этих случаях разные.
К безучетному потреблению приравнивается и несканционированное подключение, и срыв или нарушение пломбы, и выход счетчика из строя (если потребитель вовремя об этом не уведомил сетевую организацию или ГП), и нарушение целостности счетчика, и вмешательство в его работу.
В случаях выявления безучетного потребления расчет получается самый большой. Норматив умножат на 10 или же потребление вам рассчитают, исходя из мощности несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточного использования.
Ответственность за сохранность пломб (а их на счетчике как минимум две: госповерителя и энергокомпании) несет потребитель. Кроме того, стоит обратить внимание, что пломба может устанавливаться не только на электросчетчике, но и фальшпанелях щитов учета, а так же вводных автоматах, установленных до электросчетчика.
Каждый случай срыва пломбы индивидуальный, но избежать дополнительных начислений можно. Если что-то случилось, нужно незамедлительно подать уведомление в сетевую организацию с отметкой о вручении (а лучше еще и сообщить об этом гарантирующему поставщику). Если потребитель вовремя не уведомил о проблеме, потребление считается безучетным и приравнивается к хищению электроэнергии.
Потребитель. Сетевая организация или гарантирующий поставщик информировать его об этом по законодательству не обязаны. Информация о дате последней гос.поверки и межповерочном интервале есть в паспорте счетчика. В случае, если паспорт утерян, то квартал и год последней госповерки можно увидеть на клейме госповерителя электросчетчика. А информацию о межповерочном интервале можно найти на сайте Росстандарта на основании сведений о типе, заводе изготовителе и годе выпуска счетчика.
Если счетчик нуждается в поверке, потребителю дается три месяца, в течение которых начисления будут идти по среднему потреблению. На четвертый месяц потребителю предъявят счет по нормативу с повышающим коэффициентов 1,5. Это намного больше реального потребления.
Если обнаружено вмешательство в работу счетчика, производится дорасчет. Он определяется как норматив потребления коммунальных услуг, умноженный на 10. Дополнительная сумма будет рассчитана за период фактического безучетного потребления. Если его установить не удается, то берется срок с момента последней проверки счетчика. Но не более трех месяцев.
Если вы своевременно сообщили о выходе счетчика из строя и приняли меры — отремонтировали и установили новый, заплатить надо будет по среднему потреблению. А начиная с четвертого месяца — по нормативу с применением повышающего коэффициента. Если потребитель своевременно не сообщил о выходе счетчика из строя, то дополнительно придется заплатить, как при вмешательстве в работу счетчика.
Как только инспектор выявит это подключение, ему придется доплатить, и очень много. Платить он будет по мощности. Мощность всего оборудования квартиры умножат на число часов его использования (как правило, на 24 часа) и число дней такого потребления. А затем и на тариф. По сути, срок безучетного потребления принимается с момента последней проверки, но не более трех месяцев. Если мощность подключенного оборудования установить не удалось (например, гражданин не пустил в дом контролера), норматив потребления электроэнергии умножат на 10 и на период безучетного потребления.
Справка
Норматив потребления электричества в многоквартирных домах с централизованным горячем водоснабжением и стационарными электроплитами составляет в двушке с одним зарегистрированным жильцом 232 квт-часа, с двумя жильцами 144 квт-часа на человека. В индивидуальных жилых домах с одним жильцом — 525 квт-часов, с двумя 326 квт-часов на человека. Нормативы утверждены решение управления края по госрегулированию цен и тарифов от 14 ноября 2012 года №154.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.