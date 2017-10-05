Правительство Алтайского края будет реализовывать проекты со Schneider Electric и DataLine

Компания Schneider Electric специализируется на автоматизации зданий, производств, систем электроснабжения. Компания DataLine – один из крупнейших игроков российского рынка хранения больших объемов данных (дата-центров).

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

Мы становимся партнерами по реализации программы "Цифровая экономика" в Алтайском крае. Я думаю, нашим партнерам интересно нахождение в Алтайском крае как в регионе, имеющем высокую инвестиционную оценку целого ряда экспертных агентств. Для нас важный партнер и компания DataLine, и компания Schneider Electric с точки зрения их знаний, компетенций, опыта создания новых технологий как в сфере построения ЦОДов (центров обработки данных), так и в сфере построения умного безопасного города. Мы рассчитываем, что следующим шагом к соглашению будет приложен план совместных мероприятий.

По словам Герасимюка, губернатор Александр Карлин во время осмотра экспозиции ИТ-форума уже пообщался с представителем Schneider Electric и предложил разместить "производство компании" в Алтайском крае.

Напомним, в Алтайском крае в 2018 году начнется внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в трех муниципалитетах – Барнауле, Белокурихе и Локтевском районе. По мнению экспертов, этот комплекс является первым шагом государства в построении единой платформы для создания умных городов в России. У Schneider Electric есть компетенции в данной области.

Кроме этого в 2018 году Алтайский край планирует начать создание центра обработки данных. Он необходим, чтобы обеспечить работу различных электронных сервисов, которые внедряются в рамках программы "Цифровая экономика".

Максим Герасимюк рассказал, что две недели назад он посетил дата-центр компании DataLine в Москве, который является крупнейшим в России. Его площадь составляет 15 тыс. кв. метров, в нем размещаются мощности компаний, составляющих порядка 4% Рунета.

Представитель компании DataLine Павел Самойлов заявил, что сейчас компания ищет форматы сотрудничества с регионами. По его словам, построить дата-центр можно где угодно, если там есть спрос на его услуги и инвестиции.

Наталья Макарочкина, вице-президент подразделения IT Business Schneider Electric, рассказала, что компания уже реализует проекты с правительством Алтайского края. И их детали будут озвучены в ближайшее время. По ее словам, подписанное соглашение – это намерение продолжать и более глубоко разрабатывать совместные решения.