Правительство Алтайского края и ГК «Росводоканал» подписали Соглашение о сотрудничестве.

Участники встречи обсудили итоги и перспективы деятельности частного оператора в сфере водоснабжения и водоотведения в Алтайском крае, отметив позитивные изменения в отрасли. Александр Карлин положительно оценил имеющиеся результаты сотрудничества органов власти Алтайского края и группы компаний "Росводоканал", филиал которой – "Росводоканал Барнаул" – с 2004 года работает в столице Алтайского края.

По оценке Губернатора края, "Росводоканал" располагает необходимым опытом и ресурсами не только для текущей деятельности в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения, но и для реализации проектов развития соответствующей инфраструктуры.

За время работы группы компаний "Росводоканал" в Барнауле аварийность на водопроводных сетях снизилась на 48,66%, на сетях канализации - почти в 6 раз. Потребление электроэнергии на объектах водоснабжения и водоотведения было снижено на 45%. Наблюдается прирост количества обслуживаемого населения: в настоящий момент в краевой столице "Росводоканал Барнаул" обслуживает уже более 633 тысяч человек (+13 % по отношению к уровню 2008 года). Предприятие продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы по модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Барнаула. За 2007-2016 годы за счет всех источников финансирования было выполнено мероприятий на общую сумму более 967 млн. рублей.

"Органы власти Алтайского края выстраивают с "Росводоканалом" экономически обоснованные отношения, в этом сотрудничестве стороны учитывают интересы друг друга. Наша задача заключается в том, чтобы с одной стороны, обеспечить высокое качество водоснабжения и водоотведения, чтобы не возникало нареканий у наших жителей и у организаций, получающих эти услуги. С другой стороны, мы должны видеть перспективы развития этой значимой инфраструктуры, обеспечивать ее надлежащее техническое состояние, продолжать обновление основных фондов, внедрение новых современных технологий", - отметил Александр Карлин в ходе подписания соглашения.

При этом Губернатор напомнил, что в Алтайском крае проводится большая работа по модернизации очистных сооружений промышленных предприятий с учетом ужесточения требований экологического законодательства. Например, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности качество очистки стоков с содержанием биологически агрессивных веществ возросло на порядок за счет использования современных нано-технологических фильтров. Кроме того, на предприятиях молочной промышленности установлено новое оборудование, позволяющее перерабатывать стоки с в полезную продукцию – подсырную сыворотку, которая востребована в кондитерской и хлебопекарной промышленности.

Подписанное трехстороннее Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Алтайского края, УК "Росводоканал" и ООО "Барнаульский водоканал" на 2017-2030 годы предусматривает дальнейшее обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведе­ния потребителей Алтайского края в рамках расширения государственно-частного партнерства.

"Мы как социально-ответственная компания берем на себя обязательства содействовать органам государственной власти Алтайского края в реализации программ и проектов регионального уровня, направленных на поддержку и развитие со­циальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения" - отметил Герман Хан.

Также на встрече стороны подтвердили взаимную готовность развивать сотрудничество в рамках заключения концессионных соглашений, которые сегодня являются наиболее проработанной формой государственно-частного партнерства. Губернатор Алтайского края Александр Карлин предложил ГК "Росводоканал" рассмотреть вопрос о заключении концессии по Чарышскому водопроводу протяженностью 2 тыс. км, который обеспечивает водой 73 населенных пункта с более чем 180 тыс. жителей. "Для нас это интересное и перспективное предложение, которое поможет компании расширить свое присутствие на территории Алтайского края", - отметил генеральный директор ГК "Росводоканал" Антон Михальков.

Справка

Группа компаний "Росводоканал" — крупнейший в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России в Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. На долю ГК "Росводоканал" приходится 14,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 580 млн куб. м воды и принимают на очистку 518 млн куб. м. Общий объём реализуемых инвестиционных проектов ГК "Росводоканал" составляет 22 млрд руб.

"Росводоканал Барнаул" (ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ") занимается водоснабжением и водоотведением г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору с Администрацией города. Предприятие обслуживает более 1120 км водопроводных и более 970 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 633 тыс. жителей Барнаула.