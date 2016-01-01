Неожиданные персоны: опубликован состав правительства Алтайского края

27 декабря администрация региона официально назвала персональный состав будущего правительства Алтайского края, которое начнет работу с 1 января 2017 года. Самыми резонансными стали назначения заместителями председателя правительства Андрея Щукина (социальный блок), экс-лидера регионального отделения ЛДПР, и Надежды Капура, главы администрации Ключевского района.
Персональный состав правительства Алтайского края:
- первый заместитель - Локтев Сергей Александрович;
- первый заместитель - Лукьянов Александр Николаевич;
- заместитель - руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края - Снесарь Виталий Владимирович;
- заместитель - Мещеряков Виктор Алексеевич;
- заместитель - министр финансов - Притупов Владимир Геннадьевич;
- заместитель - министр экономического развития Алтайского края - Чиняков Николай Николаевич;
- заместитель - Капура Надежда Арсентьевна;
- заместитель - Щукин Андрей Евгеньевич;
- министр здравоохранения - Долгова Ирина Викторовна;
- министр труда и социальной защиты - Дайбов Михаил Иванович;
- министр сельского хозяйства - Чеботаев Александр Николаевич;
- министр образования и науки - Жидких Александр Анатольевич;
- министр юстиции - Портнягин Константин Евгеньевич;
- министр имущественных отношений - Сорокина Людмила Григорьевна;
- министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства - Гилев Иван Васильевич;
- и.о. министра природных ресурсов Алтайского края Попрядухин Владимир Николаевич.
Напомним, что в 2016 году власти края — и депутаты, и губернатор — утвердили пакет всех документов, необходимых для смены формы управления регионом на правительственную. В течение года проводилась постепенная реорганизация краевых ведомств. Губернатор провел ротацию руководителей ряда управлений. Власти не скрывали, что таким образом ведут подготовку к переходу на работу правительства.
12 декабря Александр Карлин подписал указ о его составе. Согласно документу, в правительство войдут 17 человек: председатель (он же губернатор), два первых заместителя, зам - руководитель администрации губернатора и правительства, а также еще пять вице-премьеров. 23 декабря губернатор подписал указ, в котором говорится: "Считать правительство Алтайского края сформированным с 1 января 2017 года".
Правительство будет курировать работу 11 управлений, Госинспекции, постпредства края в Москве.
О причинах и последствиях введения правительственной модели "СК" рассказывал вице-губернатор Виталий Снесарь: "Многих почему-то настораживает слово "правительство". Читателям представляется толстый дядька с портфелем, с оттопыренной нижней губой и пренебрежительным взглядом. Но чего мы боимся? Создание правительства действительно позволит решить ряд важнейших задач".
Во-первых, правительственная модель предполагает большую солидарную ответственность, пояснял Александр Карлин. Виталий Снесарь также пояснял: "Каждый из участников заседания правительства, кто просидит и промолчит, тоже возьмет на себя ответственность. Не будет возможности в случае чего сказать: а со мной никто не советовался". Во-вторых, переход к правительственной модели повысит статус краевых чиновников на общегосударственном уровне. Наконец, новая форма поможет ранжировать статус органов власти. "Мы юридически закрепляем приоритетные, наиболее важные направления функционирования региона", - комментировал вице-губернатор.
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