Правительство Новосибирской области ушло в отставку

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников отправил региональное правительство в отставку, сообщают РИА Новости.
"Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области", — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.
Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого от должности. Врио назначен Андрей Травников, занимавший должность мэра Вологды.
Ранее ряд СМИ сообщал, что Городецкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло в администрации президента РФ. Однако руководитель департамента информационной политики новосибирской администрации Сергей Нешумов опровергал это в Facebook.
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