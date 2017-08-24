На Алтае "провис" спрос туристов на гостиницы среднего класса

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Сегодня, 12:05.
Туризм

Туристов на Алтае мало интересует отдых "среднего класса". В выборе средств размещения они бронируют либо самый экономный вариант, либо апартаменты уровня "премиум". Об этом altapress.ru рассказала президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина. 

База отдыха у озера Ая.
База отдыха у озера Ая. Фото: Avito.ru.

Елена Чупина,
президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ):

Мы видим переориентировку рынка либо на самое дорогое, либо на самое дешевое. На самом деле, это началось еще в прошлом году, сейчас тенденция усилилась. Это касается не только услуг по размещению, но и экскурсий. Коллеги из Белокурихи говорят, что если раньше у туристов пользовались спросом экскурсии из города-курорта в Горный Алтай, то в этом году они выбирают экономичные по времени и стоимости поездки по Белокурихе и в ее окрестностям, либо берут дорогостоящие экскурсии с использованием специальных средств передвижения.

Президент АРАТ отметила, что дикий туризм или более дешевый отдых выбирают преимущественно туристы из нашего региона. Дорогие апартаменты интересуют людей из других регионов, центральной части страны.

В 2016 году турагенты отмечали, что клиенты стали чаще спрашивать комфортные номера с удобствами, которые стоят дороже экономного варианта. По словам Натальи Белоусовой, директора турфирмы "Охота", тенденция сохранилась и в 2017 году.

Наталья Белоусова,
директор турфирмы "Охота":

Цены на алтайских турбазах остались на уровне прошлого года. Больше всего туристы экономят не на средствах размещения. Владельцы баз рассказывают, что отдыхающие меньше стали тратить денег на питание, экскурсии и другие развлечения.  

Факт

За первое полугодие 2017 года рост турпотока в Алтайский край составил 3%, сообщило региональное управление по туризму. Ежегодно туристический поток увеличивался на 15-20%. В Республике Алтай турпоток вырос на 9,5%, сообщает "Континент Сибирь".

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