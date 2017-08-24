На Алтае "провис" спрос туристов на гостиницы среднего класса

Туристов на Алтае мало интересует отдых "среднего класса". В выборе средств размещения они бронируют либо самый экономный вариант, либо апартаменты уровня "премиум". Об этом altapress.ru рассказала президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина.
Елена Чупина,
президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ):
Мы видим переориентировку рынка либо на самое дорогое, либо на самое дешевое. На самом деле, это началось еще в прошлом году, сейчас тенденция усилилась. Это касается не только услуг по размещению, но и экскурсий. Коллеги из Белокурихи говорят, что если раньше у туристов пользовались спросом экскурсии из города-курорта в Горный Алтай, то в этом году они выбирают экономичные по времени и стоимости поездки по Белокурихе и в ее окрестностям, либо берут дорогостоящие экскурсии с использованием специальных средств передвижения.
Президент АРАТ отметила, что дикий туризм или более дешевый отдых выбирают преимущественно туристы из нашего региона. Дорогие апартаменты интересуют людей из других регионов, центральной части страны.
В 2016 году турагенты отмечали, что клиенты стали чаще спрашивать комфортные номера с удобствами, которые стоят дороже экономного варианта. По словам Натальи Белоусовой, директора турфирмы "Охота", тенденция сохранилась и в 2017 году.
Наталья Белоусова,
директор турфирмы "Охота":
Цены на алтайских турбазах остались на уровне прошлого года. Больше всего туристы экономят не на средствах размещения. Владельцы баз рассказывают, что отдыхающие меньше стали тратить денег на питание, экскурсии и другие развлечения.
Факт
За первое полугодие 2017 года рост турпотока в Алтайский край составил 3%, сообщило региональное управление по туризму. Ежегодно туристический поток увеличивался на 15-20%. В Республике Алтай турпоток вырос на 9,5%, сообщает "Континент Сибирь".
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