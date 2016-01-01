Фотофакты. Историк нашёл массу ошибок на информационных стендах туркластера Барнаула

Стенды в Барнауле. Фото: Данил Дегтярев для altapress.ru. Стенды в Барнауле. Фото: Данил Дегтярев для altapress.ru. Стенды в Барнауле. Фото: Данил Дегтярев для altapress.ru. Стенды в Барнауле. Фото: Данил Дегтярев для altapress.ru. Стенды в Барнауле. Фото: Данил Дегтярев для altapress.ru.

1. Стенд "Нагорный парк".

Он находится при входе на лестницу.

а) "В 1741 году на территории Нагорного парка планировалось возведение крепости". На самом деле крепость планировали возвести и возвели вокруг медеплавильного завода Демидова. Строить крепость на мысу не было смысла, так как всего в 15 верстах вниз по реке находилась Белоярская крепость. А вот защитить предприятие действительно было бы не лишним, что Демидов и сделал. Кстати, здесь же говорится, что крепость должна была защищать сереброплавильный завод, тогда как завод в то время был еще медеплавильным (об этом говорится на стенде про Барнаул XVIII века).

б) "Новую церковь… заложили 10 августа 1850 года у самого северного склона кладбища. Она служила людям до 30-х годов XX века. Также были снесены могилы, и на территории был создан парк культуры и отдыха". Явная логическая ошибка. Когда были снесены могилы? Одновременно с постройкой новой церкви? Или все же в 1930-е годы? Скорее всего, был выброшен кусок текста, обеспечивавший логическую связь между предложениями. В результате получился досадный ляп.

в) "23 октября 1956 года выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) открылась для посетителей". Фактической ошибки здесь нет. Но почему-то нигде не указано, что официально выставка изначально называлась не ВДНХ, а АКСХВ — Алтайская краевая сельскохозяйственная выставка. Открыв справочник "Барнаул" за 1958 год на странице 56, можно увидеть, что выставка там названа краевой сельскохозяйственной, а вовсе не ВДНХ.

2. Стенд "Барнаул. XVIII век".

Расположен на террасе справа от лестницы. Спуск с первой смотровой площадки.

а) "Проект парового двигателя Ползунов И. И. изобрел в Барнауле в 1736 году". Явная опечатка. Следовало бы напечатать "в 1763 году". Кроме того, проекты не изобретают, а разрабатывают.

б) "С него в нашей стране в начале XVIII века началась эра теплоэнергетики". Поскольку двигатель Ползунова был разработан в 1763 г., а построен в 1766 г., то говорить о начале эры теплоэнергетики в начале XVIII века не приходится — это событие следует отнести ко второй половине данного столетия.

в) "Печать упраздненного в августе 1738 года Барнаульского магистрата…" Еще одна досадная опечатка. Следует читать "в августе 1783 года". Этот ляп бросается в глаза человеку, даже не сведущему в истории, так как в соседнем абзаце на этом же стенде говорится об основании Барнаула в 1739 году. Очевидно, что городовой магистрат (орган управления) не мог быть упразднен раньше, чем возник сам город.

3. Стенд "Барнаул. XIX век".

Расположен на террасе справа от лестницы. Спуск со второй смотровой площадки.

Здесь серьезных ошибок нет. Можно было бы поспорить разве что с утверждением, что "в 1852 году появляется единственный в Сибири цельный градостроительный ансамбль Демидовская площадь", так как здание горного училища было достроено лишь к 1861 г. В этом предложении есть и грамматическая ошибка. Стоило бы написать либо "ансамбль Демидовской площади", либо словосочетание "Демидовская площадь" взять в кавычки или ограничить знаками тире.

4. Стенд "Барнаул. XX век".

Расположен на террасе справа от лестницы. Спуск с третьей смотровой площадки. При подходе к нему бросается в глаза, что стенд засыпан снегом. То есть в зимнее время информация, которая на нем содержится, недоступная для туристов.

а) "После пожара, уничтожившего большую часть города 2 мая 1917 г.". Не поставлено ударение у слова "большую", поэтому его можно прочитать и как "большУю" часть города и как "бОльшую". В первом случае ошибки нет. А вот во втором — она есть, так как сгорело всего 53 квартала из 300 и 750 усадеб из более чем 4 тысяч. Это явно не "бОльшая часть города".

б) "В годы Великой Отечественной войны в город было эвакуировано около ста промышленных предприятий". Это ошибочное утверждение: более 100 предприятий было эвакуировано на Алтай в целом, а в Барнаул — только 14.

в) "Каждый второй патрон для Победы выпущен в Барнауле". Распространенный краеведческий миф. По данным специалистов на Барнаульском заводе №17 было выпущено не более 2% всех советских патронов. Правдой является то, что на нашем патроном заводе была выпущена половина всех патронов для противотанковых ружей определенной марки.

г) "В 1937 году… разработан генеральный план развития Барнаула, по которому в послевоенные годы город бурно развивался". Действительно, в 1937 г. был принят первый советский генплан Барнаула. Но из-за Великой Отечественной войны он не был реализован в полном объеме. Поэтому в 1950 и 1964 гг. были приняты новые генеральные планы, по которым и развивался Барнаул в послевоенные годы.

д) "Построены десятки крупных заводов…, инженерная инфраструктура (водопровод, тепло- и канализационные сети)". На самом деле водопровод в Барнауле был построен в 1914-1919 гг. – задолго до принятия генерального плана 1937 г.

5. Стенд "Исследователи Барнаула" (см. фото 5 в галерее).

Расположен на территории Нагорного парка, недалеко от выхода с лестницы.

Главный ляп содержится в заголовке стенда. Исследователями чего-либо можно назвать людей, которые этот объект изучают. А на стенде помещены портреты знаменитых ученых, путешественников и писателей, которые посещали наш город, а также их высказывания о Барнауле. Брэм, Щуровский, Достоевский и другие исследовали все что угодно, но не Барнаул! Стенд нужно было бы назвать "Знаменитости о Барнауле" или что-то в этом роде.

"В общем, на пяти стендах обнаружено 13 ошибок, опечаток и прочих информационных изъянов. Многих из них можно было бы избежать, если бы тексты были вычитаны корректором. Остальное мог бы исправить любой более-менее грамотный историк-краевед. Очень жаль, что организаторы создания и установки стендов пренебрегли услугами этих специалистов", — подытожил Данил Дегтярев.