Пресс-секретарь "Роснефти" усомнился в "адекватности" доклада "Политбюро 2.0"

"Я не знаю, есть ли расстройство у Минченко, но у меня есть сомнение в адекватности его прогноза. Это мания величия — расставлять людей по местам: этого я вычеркну, а этого повышу, а другого понижу", — заявил Леонтьев РБК.

Также пресс-секретарь "Роснефти" назвал "надуманными" аргументы главы компании Евгения Минченко о причинах возможного снижения влияния главы "Роснефти" Игоря Сечина после выборов 2018 года.

В опубликованном докладе "Политбюро 2.0" компания Minchenko Consulting сообщила о том, что позиции Сечина, Володина и Ротенберга могут пошатнуться после проведения президентских выборов в 2018 году.

"…Трое из числа влиятельных членов Политбюро 2.0 могут иметь сложности с повесткой, которую они могут предложить президенту". Это Игорь Сечин — "напористый управленческий стиль Сечина формирует против него широкую элитную коалицию". Вячеслав Володин — из-за снижения значимости парламента, так как произошло "слияние всех парламентских партий в единую правящую пропутинскую коалицию". А также Аркадий Ротенберг может иметь сложности из-за попадания в санкционные списки", — говорится в докладе, пишет znak.com.

Ранее коммуникационный холдинг Minchenko Consulting представил доклад "Сценарии позиционирования Владимира Путина в президентской избирательной кампании".

Это одновременно анализ прошлых кампаний Путина и попытка спрогнозировать, какой образ действующий президент может выбрать для предстоящих выборов. Доклад основан на анализе открытых источников, опросах фокус-групп, опросе экспертов и моделировании в процессе деловых игр на семинарах.