Президент Туркменистана подарил Путину щенка

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный, сообщают РИА Новости.
Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин. Фото: http://kremlin.ru.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Бердымухамедов пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, успехов и наилучших благ. Он сказал, что у них есть один общий друг — это единственная в мире собака алабай.
После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Бердымухамедов достал его оттуда и передал Путину.
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