Президент Туркменистана подарил Путину щенка

Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин. Фото: http://kremlin.ru. Владимир Путин. Фото: kremlin.ru. Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Бердымухамедов пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, успехов и наилучших благ. Он сказал, что у них есть один общий друг — это единственная в мире собака алабай.

После этого в зал, где проходила встреча лидеров, занесли переноску со щенком. Бердымухамедов достал его оттуда и передал Путину.