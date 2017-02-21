Президентские выборы пройдут в расчете на последний срок Путина

Подготовка к выборам президента России в 2018 году ведется с расчетом на участие в них Владимира Путина и на то, что это будет его последний срок, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
"Все исходят из того, что начальник (Путин) пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет", — рассказал изданию один из собеседников.
На одном из совещаний в Кремле первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко высказывался в том духе, что важно не просто избрание Путина, а что будет после выборов. А именно — формирование повестки его следующего срока, пересказывает агентству смысл сказанного Кириенко один из участников совещания. По его словам, кремлевский чиновник дал понять, что повестка нового срока президента не менее важна, чем технологии, позволяющие получить нужный результат. "Из слов Кириенко было понятно, что речь идет о последнем сроке Путина", — отмечает источник.
Конституция РФ запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Если Путин вновь изберется в 2018 году, то согласно Основному закону в следующий раз он сможет участвовать в выборах только спустя шесть лет после окончания своего срока — в 2030 году, пишет znak.com.
Также ранее со ссылкой на источники в администрации президента ряд СМИ сообщил, что выборы президента России в 2018 году будут носить "референдумный характер". Причем явка должна побить рекорд 2012 или даже 2000 года. "Хотелось бы, чтобы явка была выше, чем на президентских выборах в 2012 году (65,3%), а в идеале — и чем в 2000 году (68,7%), потому что высокий результат Владимира Путина, полученный при низкой явке, — это плохо", — сказал источник "Коммерсанта".
Факт
Сейчас Владимиру Путину 64 года.
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