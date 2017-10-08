При нападении на дворец короля Саудовской Аравии погибли два охранника

Два охранника убиты, трое ранены нападавший ликвидирован, сообщает РБК.

Мужчина атаковал пост охраны у дворца, подъехав к нему на Hyundai. У нападавшего был автомат и три бутылки с зажигательной смесью.

"Пост внешней охраны при службе королевской охраны перед западными воротами дворца ас-Салам в городе Джидде был обстрелян из машины, сотрудники службы охраны немедленно ответили на нападение, в результате чего нападавший был убит на месте", — сказал представитель МВД, пишут РИА Новости.

Нападение совершил 28-летний поданный королевства Мансур бин Хассан Аль-Амери. Как пишет "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление МВД королевства, ранее нападавший не был судим. Правоохранителям не известно о его связи с какими-либо экстремистскими группировками.

На момент нападения самого короля во дворце не было — с 4 по 7 октября король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд находился с официальным визитом в России.

Факт

Королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде является одной из резиденций саудовского короля, где также расположена его канцелярия.