При нападении на дворец короля Саудовской Аравии погибли два охранника

7 октября утром в Саудовской Аравии мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, напал на королевский дворец в Джидде, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Два охранника убиты, трое ранены нападавший ликвидирован, сообщает РБК.
Мужчина атаковал пост охраны у дворца, подъехав к нему на Hyundai. У нападавшего был автомат и три бутылки с зажигательной смесью.
"Пост внешней охраны при службе королевской охраны перед западными воротами дворца ас-Салам в городе Джидде был обстрелян из машины, сотрудники службы охраны немедленно ответили на нападение, в результате чего нападавший был убит на месте", — сказал представитель МВД, пишут РИА Новости.
Нападение совершил 28-летний поданный королевства Мансур бин Хассан Аль-Амери. Как пишет "Аль-Джазира" со ссылкой на заявление МВД королевства, ранее нападавший не был судим. Правоохранителям не известно о его связи с какими-либо экстремистскими группировками.
На момент нападения самого короля во дворце не было — с 4 по 7 октября король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд находился с официальным визитом в России.
Факт
Королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде является одной из резиденций саудовского короля, где также расположена его канцелярия.
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