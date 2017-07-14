При попытке проникнуть в Сирию задержана семья россиян

По его словам, в российское представительство обратились родственники пропавшей пары. "По неподтвержденным данным, Светлана Уханова и ее гражданский муж Евгений Кочаари были задержаны в Хаттае при попытке проникнуть на территорию Сирии. С ними есть несовершеннолетние дети", — рассказал Лешуков.

Жительница Маркса Саратовской области Светлана Уханова, двое ее дочерей и гражданский муж Евгений Каачари задержаны турецкими властями и содержатся в миграционной тюрьме города Антакья, сообщает КП. Их обвиняют в попытке нелегального пересечения турецко-сирийской границы и попытке присоединиться к боевикам, исповедующим радикальный ислам. Об этом изданию рассказал Валерий Уханов, дедушка Лизы, старшей из двух дочерей Светланы.

По его словам, Светлана еще несколько лет назад попала под влияние исламистов радикального толка. Это и стало причиной ее развода с первым мужем Сергеем. Однако родственники до последнего не верили, что женщина может попытаться сбежать из России на Ближний Восток.

Сейчас в Антакье находится Сергей, бывший муж Светланы и отец Лизы. По его словам, турецкие власти не разрешают ему забрать своего ребенка, несмотря на наличие всех необходимых документов, пишет "Росбалт".