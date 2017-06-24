Фотофакты. На страусином ранчо в Барнауле появились новые питомцы

На страусином ранчо. Фото: Алина Паутова. На страусином ранчо. Фото: Алина Паутова. На страусином ранчо. Фото: Алина Паутова. На страусином ранчо. Фото: Алина Паутова. На страусином ранчо. Фото: Алина Паутова. На страусином ранчо. Фото: Алина Паутова. На страусином ранчо. Фото: Алина Паутова. На страусином ранчо. Фото: Алина Паутова.

Сразу на входе гостей ранчо встречают статные страусы. На воле эти самые крупные птицы в мире обитают лишь в жарких странах, но и Барнауле они чувствуют себя достаточно комфортно, в том числе и благодаря пышному оперению.

А прямо напротив страусов, находятся крупные просторные клетки, в которых проживают разнообразные породы кур, фазанов и других интересных птиц.

Чуть дальше расположилась зона для отдыха, на которой расположены столики для перекуса и специальная раковина, в которой можно помыть руки.

Далее — ворота к вольерам. Их просят аккуратно открывать и закрывать, чтобы животные не убежали. За воротами всех посетителей встречают маленькие козлики, у которых очень хороший аппетит. Увидев еду (их лучше кормить нарезной капустой или морковью), козлики начинают её выпрашивать довольно милым, но настойчивым способом. Они могут увязаться за вами, и не отстанут до тех пор, пока вы их не угостите.

Также на ранчо гордо расхаживают павлины с богатым оперением. Самцы периодически распускают веером свой роскошный хвост, демонстрируя его самочкам.

На ранчо обитают и кролики, морские свинки, попугаи, венценосные журавли, лисицы, беркуты, разные породы уток, косули, лани, северные и пятнистые олени, лоси, ламы и верблюды. Последние, кстати, постоянно подходят к забору своего загона и неустанно стоят глазки посетителям — так они выпрашивают лакомства.

Билет на ранчо для детей стоит 100 рублей (до 3 лет бесплатно), для взрослых — 200 рублей.

Алина Паутова