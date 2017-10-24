5 причин начать ходить на игры "Алтайбаскета" в новом сезоне Суперлиги-2

Причина №2. Обновленный состав и опытный тренер

В этом сезоне "АлтайБаскет" стал как никогда "своим": 90% игроков являются воспитанниками местной школы. Исключение составляют только три баскетболиста: Дмитрий Приходько, Василий Рыженко и Павел Сизов. Дмитрий Приходько по-прежнему остается лидером команды. Он был первым из "легионеров", с кем "АлтайБаскет" переподписал контракт, хотя у самого игрока были и более заманчивые с финансовой точки зрения предложения.

Претерпел изменения и тренерский штаб "АлтайБаскета". Два месяца назад тренером-консультантом команды стал литовский специалист Ромуальдас Петронис. Любителям баскетбола он известен своим талантом делать из молодых игроков настоящих профессионалов. В этом году он был Универсиады, где возглавлял тренерский штаб женской сборной Литвы по баскетболу. У игроков "АлтайБаскета" за время работы с Петронисом сложились только приятные впечатления.