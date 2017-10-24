5 причин начать ходить на игры "Алтайбаскета" в новом сезоне Суперлиги-2

24 октября баскетбольная команда "Алтайбаскет" начинает свое выступление в новом сезоне. В нынешнем году и в самом турнире и в внутри команды произошло много изменений. После объединения Суперлиг уровень чемпионата вырос. Некоторые команды усилились опытными игроками. Наш коллектив решил идти другим путем: подавляющее большинство баскетболистов "Алтайбаскета" — это воспитанники местной школы. Но это не значит, что алтайская команда априори слабее соперников. Молодая поросль амбициозна и нацелена на победу в каждом матче. А это значит, что болельщиков ждет зрелищная и бескомпромиссная борьба. Кстати, любителей баскетбола на Алтае ожидает еще много сюрпризов. Каких именно, читайте в нашем разборе.
Сезон 2017/2018 ознаменовался изменениями в российской баскетболе. Речь идет об объединении Суперлиг 2 и 3. Теперь они представляют единый турнир, правда поделенный по географическому принципу. В соперники "АлтайБаскету" достались команды из Уфы, Тобольска, Магнитогорска и других российских городов. Команды эти действительно серьезные. Имея хорошее финансовое обеспечение они могут позволить себе приглашать игроков из лиг выше. Так поступил"Уралмаш" из Екатеринбурга, с которым "Алтайбаскет" уже встречался в рамках квалификационного этапа Кубка России. А боевому составу "Буревестника" из Ярославля может позавидовать любая команда подэлитного дивизиона. В этом сезоне здесь выступает небезызвестный Илья Александров, который в прошлом году в составе "Университета-Югра" выиграл Суперлигу-1. По оценке специалистов, из 14 команд Суперлиги-2 сразу пять-шесть претендуют на золото, а возможно и больше. Это станет понятно уже в ходе сезона.
В этом сезоне "АлтайБаскет" стал как никогда "своим": 90% игроков являются воспитанниками местной школы. Исключение составляют только три баскетболиста: Дмитрий Приходько, Василий Рыженко и Павел Сизов. Дмитрий Приходько по-прежнему остается лидером команды. Он был первым из "легионеров", с кем "АлтайБаскет" переподписал контракт, хотя у самого игрока были и более заманчивые с финансовой точки зрения предложения.
Претерпел изменения и тренерский штаб "АлтайБаскета". Два месяца назад тренером-консультантом команды стал литовский специалист Ромуальдас Петронис. Любителям баскетбола он известен своим талантом делать из молодых игроков настоящих профессионалов. В этом году он был Универсиады, где возглавлял тренерский штаб женской сборной Литвы по баскетболу. У игроков "АлтайБаскета" за время работы с Петронисом сложились только приятные впечатления.
О медальных перспективах в нынешнем сезоне руководство клуба говорит осторожно. Главной задачей пока является попадание по итогам первого этапа в четверку лучших. Правда цель эта крайне непростая, учитывая, что на участие во втором этапе из нашей группы претендуют и другие сильные команды. Это значит, что в ближайшее время болельщиков "АлтайБаскета" ждут настоящие битвы на паркете. Хотя именно зрелищностью баскетбол и привлекает.
В перерывах матчей "АлтайБаскета" тоже есть, на что посмотреть. Алтайская команда имеет такую группу поддержки, что глаз не оторвать. Танцевальный клуб INFINITY считается в Барнауле одним из самых ярких и сочных.
Игры "АлтайБаскета" будут проходить в спортивном комплексе "Победа" (ул. Антона Петрова, 146г). Начало в 19:00. Вход всем болельщикам свободный. Но есть один момент: учитывая, что игры барнаульской команды мегапопулярны среди зрителей, приходить лучше заранее, чтобы удобно расположиться. В общей сложности "Победа" имеет 1 тыс посадочных мест.
В этом году баскетбольный клуб подготовил для своих болельщиков сюрприз. В фойе спорткомплекса можно будет приобрести атрибутику: наклейки, вымпелы, шарфы, детские футболки и даже новомодные спиннеры с эмблемой "АлтайБаскета". Кстати, тот кто станет обладателем фирменной атрибутики клуба, получит возможность бронировать для себя удобные места в секторе "В".
Любителям красивых снимков будет интересно: на каждом домашнем матче "АлтайБаскета" работает профессиональный фотограф. Его задача запечатлеть не только самые яркие моменты игры, но и эмоции болельщиков. Также каждый желающий может сфотографироваться с хэштегом #ЯвкомандеАлтайбаскет. Свои снимки затем можно найти в соцсетях клуба и на официальном сайте клуба.
В нынешнем году болельщики "АлтайБаскета" могут принять участие в викторине. Принцип прост: в большом перерыве ведущий задает вопросы, посвященные баскетболу. Тот, кто отвечает правильно, получает приз. Организаторы викторины заверяют, что подарки будут серьезные.
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