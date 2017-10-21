5 причин посмотреть финалы Кубка по армейскому рукопашному бою в Барнауле

21 октября в барнаульском Дворце зрелищ и спорта пройдут финалы Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. До этого два дня длился отборочный этап. В нынешнем году впервые за пятилетнюю историю турнира победителям в семи весовых категориях будет присвоено звание "Мастер спорта России". Этот факт значительно повысил интерес к Кубку. В нынешнем году для участия в нем в Барнаул приехало рекордное количество бойцов, при чем не только не только военнослужащих, но и гражданских людей. Чем еще интересен этот турнир, читайте в нашем разборе.
Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою на призы Героя России генерал-полковника Владимира Шаманова проводится в краевой столице уже в пятый раз. Традиционно его организаторами выступает фонд спортивного и военно-патриотического воспитания "Лидер" при поддержке правительства края, регионального управления спорта и молодежной политики. В нынешнем году турнир стал рекордным по количеству участников. Более 140 ведущих спортсменов из 16 российских регионов в составе 23 команд будут бороться за право стать лучшими. Впервые в этом году победителям в семи весовых категориях (60,65,70,75,80,85,90 кг) будет присвоено звание "Мастер спорта России", что значительно повысило интерес к турниру со стороны бойцов, не только военнослужащих, но и гражданских спортсменов - представителей военно-патриотических клубов и спортивных секций, пропагандирующих армейский рукопашный бой. Имена лучших из них станут известны уже сегодня.
Рукопашники Алтайского края все пять лет были в числе фаворитов, а сборная хозяев ковра не единожды становилась победителем турнира. В спор сильнейших вмешивалась только команда Центрального спортивного клуба армии из Ростова-на-Дону. В этом году соревнования обещают стать интересными и в каком-то смысле не предсказуемыми. Дело в том, что состав сборной края по армейскому рукопашному бою серьезно обновился. Опытные алтайские бойцы либо перешли выступать в другие команды, либо поменяли "боевое" направление. Например, Дмитрий Пятибрат поступил в "Новосибирское высшее военное командное училище" и теперь выступает за свое учебное заведение, а алтайский боец Шараф Давлатмуродов, который выиграл все турниры имени Владимира Шаманова в Барнауле, перешел в профессиональный ММА.
Молодые алтайские ребята готовы показать все то, на что они способны на родной земле и перед своими болельщиками. По словам специалистов, у наших земляков есть все шансы пробиться через сито отборочных поединков в финальные бои.
Масштабный турнир привлекает в Барнаул много почетных гостей. На финальные встречи в этом году точно приедут президент Федерации армейского рукопашного боя России, генерал-майор Алексей Обвинцев и около десяти Героев России и Советского Союза. И, конечно же, Кубок по рукопашному бою не может пройти без самого Владимира Шаманова, нашего земляка, уроженца Барнаула.
Бывший руководитель Воздушно-десантными войск России ныне является депутатом Государственной думы.
Армейский рукопашный бой стал популярным за относительно короткие сроки, причем не только в России и стран бывшего СССР, но и во многих странах мира. Преимущества этого боевого искусства заключаются в том, что в нем соединяются многие функциональные элементы из арсенала самых известных боевых искусств мира - здесь присутствует ударная техника руками и ногами, борцовские приемы, болевая техника. Надо сказать, что армейский рукопашный бой является полноконтактным - здесь, как и в числе немногих единоборств, можно добивать лежащего на татами противника, причем как руками, так и ногами. Кто-то может подумать, что это кровожадно, зато зрелищно.
Финалы Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою в Барнауле будут проходить во Дворце зрелищ и спорта с 16:00. Этот спортивные объект пусть и не новый, зато с точки зрения размещения болельщиков очень удобный. Мест здесь точно на всех хватит. Вход на отборочные этапы турнира и на финалы бесплатный.
Между поединками зрителей будут развлекать оркестр и вокальная группа культурного центра МВД России по Алтайскому краю, рота почетного караула "БЮИ" и местные музыканты. Кроме этого, с показательными выступлениями выступят бойцы отдельного батальона охраны и разведки ЗАТО Сибирский.
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