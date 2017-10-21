5 причин посмотреть финалы Кубка по армейскому рукопашному бою в Барнауле

Причина №2. Обновленный состав хозяев

Рукопашники Алтайского края все пять лет были в числе фаворитов, а сборная хозяев ковра не единожды становилась победителем турнира. В спор сильнейших вмешивалась только команда Центрального спортивного клуба армии из Ростова-на-Дону. В этом году соревнования обещают стать интересными и в каком-то смысле не предсказуемыми. Дело в том, что состав сборной края по армейскому рукопашному бою серьезно обновился. Опытные алтайские бойцы либо перешли выступать в другие команды, либо поменяли "боевое" направление. Например, Дмитрий Пятибрат поступил в "Новосибирское высшее военное командное училище" и теперь выступает за свое учебное заведение, а алтайский боец Шараф Давлатмуродов, который выиграл все турниры имени Владимира Шаманова в Барнауле, перешел в профессиональный ММА.

Молодые алтайские ребята готовы показать все то, на что они способны на родной земле и перед своими болельщиками. По словам специалистов, у наших земляков есть все шансы пробиться через сито отборочных поединков в финальные бои.