Пришел Мороз: в Алтайском крае назначили нового начальника УФСБ

На основании того же указа в связи с выходом на пенсию был освобожден от занимаемой должности прежний начальник краевого управления Андрей Муравьев, который отслужил в органах ФСБ 34 года (из них пять лет в нашем регионе).

Справка

Юрий Владимирович Мороз окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. До назначения на должность начальника УФСБ России по Алтайскому краю в течение трех лет исполнял обязанности первого заместителя. До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Владимирской и Рязанской областей, Чеченской Республики.