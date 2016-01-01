Пришел Мороз: в Алтайском крае назначили нового начальника УФСБ

27 декабря сотрудникам управления ФСБ по Алтайскому краю представили нового начальника. По указу президента РФ Владимира Путина от 15 декабря руководить УФСБ края стал полковник Юрий Мороз.
На основании того же указа в связи с выходом на пенсию был освобожден от занимаемой должности прежний начальник краевого управления Андрей Муравьев, который отслужил в органах ФСБ 34 года (из них пять лет в нашем регионе).
Справка
Юрий Владимирович Мороз окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. До назначения на должность начальника УФСБ России по Алтайскому краю в течение трех лет исполнял обязанности первого заместителя. До приезда в Алтайский край занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности Владимирской и Рязанской областей, Чеченской Республики.
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