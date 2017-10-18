18 октября на Алтае будет тепло и тихо. В среду, по прогнозам синоптиков, под воздействием атмосферного вихря, который принесет теплый воздух из Средней Азии, температура по краю прогреется до +18 (+20). С четверга, под воздействием мощного циклона, погода в регионе станет заметно прохладнее и дождливее.
Привет из Средней Азии: на Алтае прогнозируют "летние" +18
Сегодня, 07:02.
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