Привет из Средней Азии: на Алтае прогнозируют "летние" +18

18 октября на Алтае будет тепло и тихо. В среду, по прогнозам синоптиков, под воздействием атмосферного вихря, который принесет теплый воздух из Средней Азии, температура по краю прогреется до +18 (+20). С четверга, под воздействием мощного циклона, погода в регионе станет заметно прохладнее и дождливее.

Погода в Алтайском крае Без осадков, утром местами туман. Температура воздуха +13...+18.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с усилением днём до 13 м/с. Погода в Барнауле Без осадков. Температура воздуха +14...+16.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.