Привет из Средней Азии: на Алтае прогнозируют "летние" +18

Сегодня, 07:02.
Жизнь

18 октября на Алтае будет тепло и тихо. В среду, по прогнозам синоптиков, под воздействием атмосферного вихря, который принесет теплый воздух из Средней Азии, температура по краю прогреется до +18 (+20). С четверга, под воздействием мощного циклона, погода в регионе станет заметно прохладнее и дождливее.

Девушка осенью в лесу.
Девушка осенью в лесу. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае

  • Без осадков, утром местами туман. Температура воздуха +13...+18.
  • Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с усилением днём до 13 м/с.

Погода в Барнауле

  • Без осадков. Температура воздуха +14...+16.
  • Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
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