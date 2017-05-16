Прокуратура расследует гибель 90 дельфинов в Черном море у Новороссийска

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура РФ выдвинула несколько версий гибели около 70 дельфинов, которых с 1 апреля по 3 мая находили на пляже вблизи Новороссийска.
По первой версии, млекопитающие погибли из-за загрязнения акватории Черного моря, по второй — из-за пагубного влияния гидролокаторов или других акустических систем, по третьей — причина в паразитах в организмах дельфинов, и четвертая — распространение вирусной инфекции.
Отравление дельфинов нефтепродуктами в прокуратуре исключили, так как их следов на телах погибших животных не нашли. Как установила экспертиза, один из дельфинов умер от отека легких.
Для установления причин массовой гибели дельфинов взяли пробы морской воды и назначили патологоанатомические исследования мертвых животных.
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщают, что на сегодняшний день известно о 90 фактах гибели млекопитающих и это число постоянно увеличивается. По каждому случаю в природоохранной прокуратуре проводят проверку.
Между тем жители Новороссийска в социальных сетях публикуют фотографии найденных на пляже Барбарино мертвых дельфинов, тела которых покрыты слоем нефти, пишет polit.ru.
Ранее интернет-портал "Кубань 24" сообщал, что в мае жители Новороссийска нашли дельфинов, предположительно, с простреленными головами. В природоохранной прокуратуре эту информацию опровергли.
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