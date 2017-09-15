Противники "Матильды" грозят России революцией

Такое заявление борец с картиной сделал в эфире передачи "Стенд" с Евгением Ениным на "Четвертом канале".

В конце интервью телеведущий Евгений Енин спросил Алиева, верит ли он, что фильм не покажут в кинотеатрах. "Абсолютно. Если выйдет, я думаю, что будут события, которые были сто лет назад", — ответил Алиев. "То есть революция?" — уточнил Енин. "Думаю, да. Господь попустит", — ответил Алиев.

В ходе интервью он также рассказал, что делает фильм, чтобы "разобраться в исторической правде": "Есть две диаметрально противоположные точки зрения. Первая — Алексея Учителя о том, что фильм исторически достоверен. В фильме указано, что он основан на исторических фактах. Вполне возможно, что люди будут воспринимать отношения так, что они были".

Алиев также назвал "дуростью" акцию противника "Матильды" Дениса Мурашова, который на автомобиле с газовыми баллонами протаранил кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге и устроил поджог. Действия организации "Христианское государство — Святая Русь", рассылающей пугающие письма в кинотеатры, Алиев "не понимает", пишет ura.ru.

Ранее сеть кинотеатров "АртСайнс Синема Дистрибьюшн" в Новосибирской области получила от общественной организации "Православное государство — Святая Русь" обращение с просьбой запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда".

История вокруг "Матильды" принимает неприятные формы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что экстремизм и давление на кинотеатры абсолютно неприемлемы.

Депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина обратились в МВД и ФСБ с просьбой проверить "вакханалию хулиганов и экстремистов", радикально выступающих против "Матильды".

С жестким заявлением выступил и министр культуры. Он в том числе высказался и о возможной роли госпожи Поклонской, которая, по словам Мединского, "затевает и поддерживает этот гвалт".

Константин Симонов,

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:

Проблема эта сложнее, чем мы думаем. Потому что, с одной стороны, государство в разных формах само в чем-то поощряет такого рода православный экстремизм. И получается, что в этом есть определенный смысл, с точки зрения устроителей "русского мира" и так далее. И мы видим достаточно знаковые истории. Возьмите тот же Исаакиевский собор, дело решается в пользу РПЦ и тоже вызывает довольно серьезную общественную дискуссию. Как тот же Исаакий, фильм вызывал дискуссию, безусловно. И государство все-таки встает на сторону РПЦ, и все это тоже провоцирует довольно агрессивное поведение наиболее радикальных сторонников РПЦ. Я это говорю к тому, что в части случаев государство все-таки видит в этом определенный смысл, но этим же процессом нужно управлять, потому что, когда экстремизм выходит из-под контроля, не важно какой — православный, мусульманский, он создает серьезную угрозу для системы. Это ясно. И вот сейчас, я думаю, что, когда казалось, что эта история управляема, к этому не было такого внимания и такого волнения. А потом, когда эта история уже приобрела серьезные масштабы и Поклонская, сама того не желая, стала неким символом этого православного радикализма, вот тут уже начали задумываться. Вопрос — не поздно ли все это произошло? И то, что Мединский так прореагировал, мы видим, что государство осознало, что все-таки процесс уже становится не совсем управляемым. А вот если он станет совсем неуправляемым, это будет уже проблемой для государства.

Если бы Церковь в лице патриарха или официального представителя что-то сказала, выступила, возможно, это бы разрешило ситуацию, пишет bfm.ru.

В связи с резонансом вокруг выхода фильма "Матильда" Алексея Учителя в МВД подготовят дополнительные меры безопасности, говорится в заявлении ведомства.

Официальная премьера фильма "Матильда" в России состоится 26 октября.