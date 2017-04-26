В Барнауле проходит экологический конкурс "Мой чистый дом"

Ко Дню защиты детей компания "Эко-Сибирь" объявила о проведении конкурса детских рисунков "Мой чистый дом". Какой же он – дом, в котором ты живешь? Кто и как делает его чистым и уютным?

Голосование за самый интересный, красочный и оригинальный рисунок, по итогам которого и выберут победителя, будет проходить на сайте eco-sibir22.ru до 29 мая 2017 г.

Авторы рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы!

Награждение состоится 1 июня 2017 г.

С 27 апреля по 29 мая работы можно приносить и направлять почтой по адресу: 656067, г. Барнаул, ул. Балтийская 103, Н 5 (цокольный этаж), ООО "Эко-Сибирь".

Подробности по телефону: 8 (3852) 25-30-57.

Справка

"Эко-Сибирь" – компания, занимающаяся восстановлением работоспособности вентиляционных систем, очисткой дымоходов печей и каминов, санитарной обработкой мусоропроводов. Компания также специализируется на клининговых работах, мойке фасадов, прочистке ливневых и канализационных стоков.

Организатор конкурса: ООО "Эко-Сибирь". Срок проведения конкурса: с 27 апреля по 29 мая 2017 г. Подробную информацию о компании "Эко-Сибирь" и правилах проведения конкурса "Мой чистый дом", количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно найти на сайте eco-sibir22.ru