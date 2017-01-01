Путин готов встретиться с Трампом на родине жены американского президента

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в столице Словении - Любляне, сообщает Интерфакс. Ранее словенская сторона предложила содействовать организации на своей территории первой встречи президентов России и США.
"Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу. Мы к ней готовы", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.
Владимир Путин,
президент России:
Но это зависит не только от нас, это зависит от американской стороны. Мы исходим из того, что американская сторона должна окончательно сформировать свою команду, определиться с тем, кто, по каким направлениям будет вести диалог с нами. Это касается и торгово-экономических связей, вопросов безопасности, различных регионов мира, которые страдают от множества конфликтов, и мы, конечно, объединив усилия, могли бы внести в урегулирование этих вопросов значительный вклад, в том числе и в борьбе с международным терроризмом.
Что касается Любляны, Словении в целом, заявил Путин, то это "замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода".
Владимир Путин,
президент России:
Если когда-нибудь эти встречи состоятся, то мы ничего не имеем против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были.
Как подчеркнул российский президент, "если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были".
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