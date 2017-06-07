Песков рассказал, как пройдет встреча лидеров США и России

"В Гамбурге — да, может, но даты нет", — сказал он.

Песков добавил, что пока предусмотрен только разговор президентов, без традиционных заявлений для прессы. "Только встреча", — отметил он.

Ранее посол США в России Джон Теффт заявил, что договоренности о встрече Путина и Трампа пока нет.

В начале мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По итогам беседы глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча двух лидеров может пройти на саммите G20 в Гамбурге. Дмитрий Песков также рассказывал, что "хорошим поводом" для встречи глав России и США станет их участие в саммите "Большой двадцатки", пишет "Росбалт".