Путин на саммите БРИКС "уличил" Лаврова в работе на разведку

Инцидент произошел на саммите БРИКС, когда Владимир Путин в окружении советников и главы МИД Сергея Лаврова дожидался встречи с премьер-министром Таиланда. На столе рядом с президентом РФ кто-то забыл документы. Заметив бумаги, к ним потянулся Лавров.

"Непонятно, вы где работаете, в МИД или разведке? Какую службу возглавляете?" — с улыбкой обратился к министру Путин.

Лавров с иронией ответил, что просто "положил бумажечку". "Секретную, надеюсь?", — пошутил президент, пишет ura.ru.