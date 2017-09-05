Путин на саммите БРИКС "уличил" Лаврова в работе на разведку

Президент РФ Владимир Путин подшутил над главой МИД Сергеем Лавровым. Поводом стал тот факт, что глава внешнеполитического ведомства решил проверить забытые кем-то на столе документы, сообщает Life.
Инцидент произошел на саммите БРИКС, когда Владимир Путин в окружении советников и главы МИД Сергея Лаврова дожидался встречи с премьер-министром Таиланда. На столе рядом с президентом РФ кто-то забыл документы. Заметив бумаги, к ним потянулся Лавров.
"Непонятно, вы где работаете, в МИД или разведке? Какую службу возглавляете?" — с улыбкой обратился к министру Путин.
Лавров с иронией ответил, что просто "положил бумажечку". "Секретную, надеюсь?", — пошутил президент, пишет ura.ru.
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